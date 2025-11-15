Calcio a 5. Real Fabrica beffa il Lecco: gol decisivo a 4” dalla fine

Sabato pomeriggio la sfida dell’8ª giornata si decide a pochi secondi dalla sirena

ROMA – Arriva a quattro secondi dalla sirena il colpo che gela il Lecco sul parquet del Real Fabrica. Nella sfida valida per l’8^ giornata del girone A di Serie A2 Élite di calcio a 5, i blucelesti cedono 6-5 al termine di una gara vibrante, ricca di ribaltamenti e occasioni, sfumando così la possibilità di tornare da soli in vetta alla classifica.

Il match, disputato sabato, si apre nel segno del Lecco, subito pericoloso con Seferi e Anderson Zoi, ma in entrambi i casi Relandini si oppone con prontezza. Al 3’ la squadra di Moura va vicinissima al vantaggio: corner di Tortorella, conclusione al volo di Lucho e salvataggio sulla linea di Frigerio. La pressione bluceleste porta i suoi frutti al 5’, quando Alciati è lesto a insaccare dopo la respinta di Relandini su Lucho. Lo stesso Alciati sfiora il raddoppio con una grande iniziativa sulla sinistra, ma al primo affondo il Real Fabrica trova l’1-1 con De Felice al 6’.

All’8’ Djelveh scalda le mani al portiere laziale con una punizione potente, mentre al 10’ è il palo di Debetio a spaventare Pulcini. Il Lecco però non abbassa il ritmo e al 12’ Alciati firma il 2-1 con un diagonale preciso dalla sinistra. Al 18’ Pulcini si supera murando Sbarra, poi Lucho sciupa da posizione ravvicinata il possibile tris, ancora su invenzione di Alciati.

La ripresa riparte con due interventi decisivi di Pulcini su Triglia e Debetio, preludio al nuovo allungo bluceleste: al 4’ Seferi recupera palla e scarica una conclusione violenta sotto l’incrocio, valevole per l’1-3. Il Real Fabrica accorcia subito con Triglia, prima che Alciati manchi un’occasione ghiotta a tu per tu con Relandini. Dalla parte opposta De Felice pesca la giocata del pomeriggio: mancino da quasi metà campo e palla sotto l’incrocio per il 3-3.

Al 6’ il Lecco recrimina per una chance enorme: assist di Alciati e tiro di Seferi respinto sulla linea da Stentella con il portiere fuori causa. Il botta e risposta continua: Pulcini dice no a Debetio, poi all’11’ Seferi trova il 4-3 su punizione dalla destra. La gara però si complica per gli ospiti al 14’, quando Alciati rimedia il secondo giallo e lascia i suoi in inferiorità numerica. Il Real sfrutta l’uomo in più e Frigerio realizza il 4-4.

Ripristinata la parità numerica, Tortorella riporta avanti il Lecco, ma nel finale è Triglia a cambiare tutto: due reti pesantissime, l’ultima a quattro secondi dallo scadere, valgono la vittoria per il Real Fabrica e condannano il Lecco a una sconfitta beffarda.

TABELLINO

REAL FABRICA–LECCO 6-5

REAL FABRICA: Relandini, Debetio, Frigerio (1), Triglia (3), Martines; El Johari, Heredia, Nunzi, Sbarra, Stentella, De Felice (2), Malatesta. All. Lucchetti.

LECCO: Pulcini, Lucho, Anderson Zoi, Tortorella (1), Seferi (2); Marchese, G. Arengi, Rubinacci, Djelveh, Rocha, Alciati (2), Masini. All. Moura.

Arbitri: Priso di Lecce e Coco di Parma.