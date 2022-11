Calcio a 5. Serie A. Pareggio al cardiopalmo per il Lecco di mister Parrilla

A Cagliari contro i Leonardo finisce 2 a 2 con gol di Yamoul a un secondo dalla sirena

CAGLIARI – Gara dalle mille emozioni al Palaconi di Cagliari tra il Lecco e i padroni di casa del Leonardo. Finisce 2-2, con il Lecco che incassa il 2-1 sardo a 7″ dalla sirena e trova il definitivo pareggio a 1 dalla fine. Un punto importante per la classifica, che non rende pieno merito alla prestazione maiuscola dei ragazzi di mister Parrilla, autori di un vero e proprio tiro al bersaglio verso la porta di Erbì, non riuscendo però a trovare la stoccata vincente.

Lecco senza Sanchez e Ferri squalificati. L’avvio di gara sembra equilibrato, ma ben presto è il Lecco a occupare stabilmente la metà campo avversaria. Dopo i tentativi di Hartingh e Yamoul, e quello locale di Asquer, sono Espindola a Joao a sfiorare il vantaggio per i blucelesti. Altre due conclusioni pericolose di Yamoul e all’11’ un errore in fase di controllo di Di Tomaso, uscito dai pali per sostenere l’azione dei suoi, consente a Siddi di portare in vantaggio il Leonardo a porta vuota. Il Lecco non si scoraggia, ma Erbì si salva su Yamoul, Mattaboni e Hartingh sfiorano il palo ed Espindola centra la traversa.

Nella ripresa il Lecco prosegue con il suo forcing offensivo, sciupando però almeno tre nitide occasioni con un uomo solo davanti alla porta. Il meritato 1-1 arriva a metà frazione con il rasoterra da fuori di Mattaboni. Anche sull’1-1, è sempre il Lecco a spingere e il finale è a dir poco incredibile. Di rientro da un time out, il Leonardo, a 7″ dalla fine, torna in vantaggio con il colpo di testa di Dos Santos su rilancio dalle retrovie che sorprende la difesa lecchese. Si riprende a giocare ed Espindola apre sulla destra per Joao che pesca Yamoul sul palo lontano per il 2-2 finale a 1 solo secondo dalla fine.

Martedì sera si torna in campo. Al Palataurus arriva infatti l’L84 di Serie A, gara valida per gli ottavi di finale di Coppa della Divisione con fischio di inizio alle ore 19.45.