Calcio a 5, Serie A2 Élite. I Blucelesti liquidano per 6 a 3 il Morbegno

Per la formazione guidata da mister Foletto si tratta del quarto risultato utile consecutivo

LECCO – Il Lecco Calcio a 5 continua la sua risalita e conquista un’altra vittoria. Al Palataurus, i blucelesti si impongono per 6-3 sull’Mgm 2000 di Morbegno, nella gara valida per l’ottava giornata del girone A di Serie A2 Élite. Per la formazione guidata da mister Foletto si tratta del quarto risultato utile consecutivo, un percorso che ha ormai messo alle spalle il difficile avvio di stagione, caratterizzato da quattro sconfitte.

Una partita ricca di emozioni, con gol, espulsioni e occasioni da rete che hanno scandito tutti i 40 minuti effettivi di gioco. Il Lecco, con una formazione giovane e intraprendente, ha saputo prendere progressivamente il controllo della gara contro un Mgm 2000 che poteva contare su diversi volti conosciuti al pubblico bluceleste: in panchina l’ex allenatore Parrilla, in campo gli ex Hartingh, Mattaboni e Panzeri.

L’avvio è favorevole agli ospiti, che dopo appena 30 secondi trovano il vantaggio con Cosentino. Il Lecco reagisce, prende in mano il pallino del gioco e cerca con insistenza la via del pareggio, raggiunto soltanto nel finale del primo tempo. La svolta arriva quando mancano 22 secondi all’intervallo: Vitinho mette il pallone in area e Schettino lo devia con un braccio. Per il giocatore neroverde scatta la seconda ammonizione, con conseguente espulsione, mentre dal dischetto il capitano Tortorella non sbaglia e firma l’1-1.

Nella ripresa i padroni di casa alzano ulteriormente il ritmo. Il 2-1 porta la firma di Mouhassine, autore di una bella rete che premia la manovra bluceleste. L’Mgm 2000 trova però quasi subito il pareggio con Demito, sugli sviluppi di un calcio d’angolo.

Al nono minuto è ancora Tortorella a riportare avanti il Lecco, con una splendida conclusione al volo da fuori area su corner dalla sinistra. La squadra di Foletto continua a spingere e al 12′ arriva anche il 4-2, realizzato da Rafinha.

La gara si innervosisce ulteriormente e al 15′ anche Mattaboni rimedia la seconda ammonizione, lasciando i morbegnesi in inferiorità numerica. Il Lecco ne approfitta e allunga con De Felice, che firma il 5-2. Nel finale l’Mgm prova a rientrare in partita ricorrendo al portiere di movimento, ma è ancora la formazione di casa a trovare la rete: Manservigi segna direttamente con un rinvio a porta vuota, portando il risultato sul 6-2.

Nel finale Panzeri accorcia le distanze per gli ospiti, fissando il punteggio sul definitivo 6-3. C’è spazio anche per una seconda ammonizione a Vitinho, ma il risultato non cambia. Al Palataurus può così partire la festa bluceleste per una vittoria che conferma il buon momento della squadra lecchese.

TABELLINO

LECCO-MGM 2000 6-3

LECCO: Manservigi (1), De Felice (1), Tortorella (2), Perazzetta, Rafinha (1); Malatesta, Rubinacci, Rocha, Vitinho, Mouhassine (1), Scola, Verducci. Allenatore: Foletto.

MGM 2000: Lamberti, Telesca, Cosentino (1), Demito (1), Lopes; Mazzaglia, Alemanni, Schettino, Hartingh, Mattaboni, Panzeri (1), Teramo. Allenatore: Parrilla.

Arbitri: Filannino di Jesi e Cini di Perugia.

Espulsi: Schettino e Mattaboni (Mgm 2000), Vitinho (Lecco).