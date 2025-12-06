Calcio a 5 Serie A2 élite. Il Lecco batte l’Elledì 4 a 3

Dopo tre gare di astinenza, i blucelesti di mister Davide Moura ritrovano la gioia

A 5″ dalla fine è Novo a pescare il jolly dalla distanza che non cambia però l’esito finale della sfida

LECCO – Vittoria col brivido per il Lecco nell’anticipo dell’11^ giornata del girone A di Serie A2 Élite. Dopo tre gare di astinenza, i blucelesti di mister Davide Moura ritrovano la gioia dei 3 punti battendo 4-3 l’Elledì e consolidando il proprio piazzamento in zona playoff in attesa delle gare di sabato pomeriggio. Brivido finale dicevamo, con i piemontesi sotto 4-1 e a segno due volte nell’ultimo giro di orologio.

La gara entra nel vivo al 2′ con il palo esterno di Seferi. Poco dopo Lamberti mette in angolo su Anderson Zoi e sulla conseguente battuta è Seferi a calciare alto. Al 4′ Lucho va in pressione su Dos Santos e la palla carambola sul palo. Passano pochi secondi e lo stesso Lucho dalla destra pesca Arengi a due passi dalla porta per il vantaggio lecchese e la seconda rete in campionato del giovane classe 2007. I blucelesti sembrano padroni del campo, ma rischiano al 10′ su un colpo di tacco di Sandri, su rimessa laterale di Dos Santos, che sbatte sul palo. All’11’ si scatena Anderson Zoi, autore di due reti in mezzo minuto. Prima il bomber brasiliano finalizza un’azione insistita, poi insacca dalla destra su un corner di Lucho. Pulcini è attento su Sandri, poi gli ospiti chiudono il primo tempo con il portiere di movimento e le conclusioni insidiose di Novo e Sandri.

A inizio ripresa Pulcini strappa applausi sui tentativi di Sorbo e Sandri a tu per tu, mentre al 5′ Lucho recupera palla, parte in contropiede servendo Anderson Zoi che a sua volta vede Seferi libero sulla destra per il poker bluceleste. Al 7′ incredibili palle gol sprecate da Dos Santos da una parte e Rocha dall’altra. Dal 10′ i gialloneri provano ancora il portiere di movimento e Pulcini si esalta su Sandri e Novo, ma è proprio Sandri, dalla sinistra sulla linea di fondo, a trovare il varco vincente per il 4-1. Il tempo scorre con gli ospiti nella metà campo lecchese, ma senza mai dare la reale sensazione di poter riaprire il match. Cosa che successe invece nell’ultimo minuto di gioco. A 40″ dalla fine Lucho devia sfortunatamente nella propria porta un conclusione dalla distanza di Oanea, mentre a 5″ dalla fine è Novo a pescare il jolly dalla distanza che non cambia però l’esito finale della sfida.

LECCO-ELLEDI 4-3

LECCO: Pulcini, Lucho, Tortorella, Seferi (1), Anderson Zoi (2); G.Arengi, Rosati, Rocha, A.Arengi (1), Masini, Rubinacci, Ortiz. All. Moura.

ELLEDI: Lamberti, Oanea, Sandri (1), Dos Santos, Rosano; Arione, Novo (1), Tamasco, Bertoldo, Sorbo, De Cesare, Rusciano. All. Ganci.

Arbitri: Buonocore di Castellamare di Stabia e Soligo di Castelfranco Veneto.