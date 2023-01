Calcio a 5, Serie A2. Il Lecco domina e batte l’Elledi

La sfida casalinga finisce 7 a 1 per i blucelesti

LECCO – Inizia nel migliore dei modi il nuovo anno del Lecco Calcio a 5. I blucelesti, nella 2^ giornata di ritorno del girone A di Serie A2, battono 7-1 l’Elledi al Palataurus e risalgono al 4° posto in compagnia del Pordenone. Prestazione maiuscola per i ragazzi di mister Pablo Parrilla, bravi ad andare al riposo avanti 2-0 per allungare poi nella ripresa e dilagare con il portiere di movimento schierato dagli ospiti.

La prima conclusione in porta è di Sandri e Di Tomaso, tornato titolare dopo i problemi fisici dell’ultimo mese, si dimostra attento. Tra il 5′ e il 6′ sono Mattaboni, due volte, e Hartingh, a impegnare Ganci, mentre al 7′ lo stesso portiere ospite avanza palla al piede e sfiora la traversa dalla distanza. Al 9′ Yamoul sfiora due volte il gol, ma per brindare al vantaggio bluceleste bisogna attendere il 12′, quando una splendida giocata di tacco di Ferri libera Hartingh sulla sinistra a tu per tu con Ganci. Il capitano non sbaglia e il Lecco sblocca il match. Di Tomaso si salva su Rengifo prima e Tato poi, mentre al 15′ il diagonale di Ferri dalla sinistra esce di poco. Pochi secondi dopo altra invenzione di Ferri che smarca Tortorella sulla destra, con il giovane brasiliano bravo a battere Ganci in uscita in diagonale. Di Tomaso respinge di piede una punizione rasoterra di Gallo, mentre al 17′ Ferri, in scivolata su un diagonale di Mattaboni, va a un passo dalla gioia personale.

Nella ripresa l’Elledi prova a spingere e va al tiro con Oanea e Rengifo, ma al 3′ Espindola crede a un pallone lanciato lungo, elude l’intervento di Gallo, anticipa Ganci in uscita e praticamente da fondo campo trova lo splendido gol del 3-0. I piemontesi provano il portiere di movimento, ma a trarne vantaggio è il Lecco. All’11’ rilancio di Di Tomaso e 4-0 di Espindola di testa su un’uscita sbagliata di Ganci. Lo stesso Ganci mette in angolo un diagonale di Espindola poco dopo, mentre al 17′ Hartingh ruba palla e la conduce sino alla porta sguarnita insaccando il 5-0. L’ultimo minuto regala altri 3 gol. Mantino dalla sinistra spara sotto l’incrocio il momentaneo 5-1. Cannella e Yamoul firmano poi le reti del definitivo 7-1.