“Sono contentissimo di tornare a giocare nel Lecco”

De Stefano sarà già disponibile per la gara interna di sabato alle 16 contro l’MGM 2000 Morbegno

LECCO – Gradito ritorno in casa bluceleste! Simone De Stefano è infatti un nuovo giocatore del Lecco Calcio a 5 per la stagione 2020/21.

Classe ’96 di Muggiò, Simone ha mosso i primi passi nel futsal proprio in maglia bluceleste, arrivando a gennaio 2016 nel Lecco di mister Claudio De Moraes. Nella stagione 2016/17 è protagonista con l’Under 21 lecchese, togliendosi comunque la soddisfazione di esordire anche in prima squadra in Serie B. La sua avventura prosegue anche l’anno successivo con Esteban Arellano, ma nel gennaio 2019 gli impegni lavorativi lo portano lontano da Lecco e per qualche mese deve mettere da parte il futsal.

Il campionato 2019/20 lo vive da protagonista in C2 con il San Biagio Monza, prima della sospensione causata dalla pandemia. La scorsa estate si trasferisce nella neonata Aurora Extra, in C1, ma anche in questo caso deve fare i conti con lo stop dei campionati regionali. Ora per lui la possibilità di tornare in campo e farlo con la maglia che lo ha lanciato nel mondo del calcio a 5: “Sono contentissimo di tornare a giocare nel Lecco – Commenta Simone – Il capitano Iacobuzio è un mio grandissimo amico e già nella prima esperienza ho avuto modo di giocare con Minasi. Oltre a loro conoscevo già anche Felipe e Di Tomaso ed è un piacere entrare a far parte di questo gruppo”.

Lecco che ha spiccato il volo verso le primissime posizioni del girone A di Serie B e De Stefano è pronto a dare il suo contributo: “Questa è la mia seconda settimana di allenamento e posso dire di aver trovato veramente un bellissimo ambiente. La squadra è giovane ma tutti i ragazzi hanno una gran voglia di faticare e raggiungere certi risultati. Vogliamo lottare per il primo posto senza porci limiti”. De Stefano sarà già disponibile per la gara interna di sabato alle 16 contro l’MGM 2000 Morbegno.