Calcio a 5. Un dolcissimo Natale per il Lecco che supera il Fossano 4-2

Prima vittoria stagionale per i ragazzi di mister Parrilla

I blucelesti, dopo 4 partite disputate, salgono a quota 5 punti

LECCO – Prima vittoria stagionale per il Lecco Calcio a 5. Nell’11^ giornata di andata del girone A di serie B i ragazzi di mister Parrilla espugnano il campo del quotato Elledi Fossano per 4-2 e si portano a quota 5 punti in classifica dopo quattro partite disputate. Grandissima prestazione dei blucelesti, capaci fin dall’inizio di bloccare con il loro pressing la manovra dei padroni di casa per pungere poi in contropiede. Nel primo tempo la doppietta di Hartingh, inframezzata dal momentaneo pareggio locale, vale l’1-2 all’intervallo. A inizio ripresa l’Elledì pareggia subito, poi Castillo e Joao firmano la vittoria bluceleste.

La cronaca del match si apre con Scarpetta e Joao che impegnano due volte il portiere locale Cafagna. Al 4′ Hartingh porta in vantaggio gli ospiti, i piemontesi centrano un palo esterno su punizione e al 7′ commettono il loro quinto fallo. All’8′ Zanella spara alto dal limite, poi Di Tomaso è attento sul doppio tentativo di Zanella da distanza ravvicinata. Al 12′ Rengifo insacca il pareggio gialloblu, ma pochi secondi dopo il Lecco potrebbe riportarsi avanti con il tiro libero di Joao, assegnato per fallo su Hartingh, che termina però a lato di pochi centimetri. Scarpetta, servito dalla bandierina da Iacobuzio, alza troppo la mira da ottima posizione, mentre i padroni di casa giocano già la carta del portiere di movimento.

Di Tomaso nega il vantaggio a Radaelli e Hichri, poi al 16′ Hartingh ruba palla, parte in contropiede e a tu per tu infila Cafagna per l’1-2. Nel finale di frazione il forcing dell’Elledi non porta a nulla di particolare, mentre Rengifo di testa deve salvare la propria porta sul tiro dalla distanza di Scarpetta con Cafagna proiettato in azione offensiva.

A inizio ripresa l’Elledi pareggia con Richichi sulla sinistra. Palla al centro e Joao, servito dalla sinistra da Iacobuzio, non inquadra la porta davanti a cafagna. Al 3′ miracolo di Cafagna su Castillo che si rifà pochi secondi dopo riportando avanti il Lecco su assist di Scarpetta dopo un pallone recuperato da Hartingh. Un doppio salvataggio di Di Tomaso su Sandri lascia il Lecco avanti di un gol. Al 7′ fallo di Radaelli sullo scatenato Harting. Secondo giallo per il gialloblù e Lecco che al termine dei due minuti in superiorità numerica insacca il 2-4 con Joao. L’Elledi Fossano si butta in avanti, ma la difesa bluceleste è impenetrabile. Di Tomaso è bravissimo su Mantino, mentre al 12′ è la Traversa a negare il gol a Zanella. Di Tomaso si conferma insuperabile al 14′ con un triplo intervento nel giro di pochi istanti e dal 13′ in poi l’Elledi gioca con il portiere di movimento senza riuscire comunque a trovare il gol. Finisce 2-4 e il Lecco regala a se stesso e a tutti i suoi tifosi un dolcissimo Natale.