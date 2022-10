Calcio a 5 under 19: per il Lecco esordio da 3 punti

Al Palataurus finisce 6-2 contro la Selecao Libertas

LECCO – Inizia nel migliore dei modi il cammino della formazione Under 19 nel girone C del Campionato Nazionale di categoria. I blucelesti di mister Pablo Parrilla si sono imposti questa mattina, domenica 16 ottobre, al Palataurus per 6-2 sui coetanei della Selecao Libertas di Sesto San Giovanni, conquistando i primi 3 punti in classifica.

Lecco che, da regolamento, ha potuto schierare anche Joao Victor de Barros Freire, fuori ieri dalle rotazioni della prima squadra e quindi utilizzabile con la formazione Under 19. Proprio Joao ha aperto le danze dopo 1′, ma gli ospiti hanno subito pareggiato su calcio di punizione. Al 9′ ancora Joao protagonista, pescando capitan Matias Parrilla sul secondo palo per il gol che riporta in vantaggio il Lecco. Passano 3′ e Mareska, di nuovo su assist di Joao, firma il 3-1 che permette ai blucelesti di iniziare a prendere il largo.

Un minuto più tardi Parrilla è di nuovo pronto all’appuntamento con il gol vicino al palo lontano, questa volta su invito di Rubinacci. Al 14′ entra nel tabellino marcatori anche Balocchi, autore del 5-1 con un missile sotto l’incrocio dei pali, poi la Selecao trova la sua seconda rete di giornata e si va al riposo sul 5-2. A chiudere le danze nella ripresa è una punizione di Joao che manda in archivio il match sul 6-2. Domenica prossima trasferta a Morbegno contro l’Mgm 2000.