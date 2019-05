In 1^ Categoria avanzano Olimpiagrenta e Costamasnaga

In 2^ la Polisportiva 2B; in 3^ Oratorio Bulciago e San Giorgio Molteno

LECCO – Si sono giocati quest’oggi i primi match validi per i play off e i play out di 1^, 2^ e 3^ Categoria. Diverse le squadre lecchesi in campo.

Play off

Partiamo dal resoconto delle gare valide per i play off. In 1^ Categoria a Valgreghentino si sono affrontate Olimpiagrenta e Ars Rovagnate, mentre a Missaglia il Missaglia Maresso ha ospitato il Costamasnaga.

Il fattore campo è stato rispettato nella prima sfida ma non nella seconda: l’Olimpiagrenta ha infatti liquidato l’Ars Rovagnate con un netto 5-0; il Costamasnaga ha invece espugnato il campo del MissagliaMaresso per 3-2, ottenendo l’unico risultato a propria disposizione per passare al secondo turno. Il pareggio infatti avrebbe premiato i padroni di casa, dato il loro miglior piazzamento in classifica al termine della regular season.

Domenica prossima a Valgreghentino torneranno dunque in campo Olimpiagrenta e Costamasnaga. Ai padroni di casa basterà pareggiare per accedere al terzo turno.

In 2^ Categoria la Polisportiva 2B ha ricevuto la visita del Foppenico. In questo caso la gara si è chiusa sul 3-3 e, dato il miglior posizionamento in campionato, a passare il turno è la Polisportiva 2B che domenica prossima, nel secondo turno, affronterà in trasferta il Victoria.

In 3^ Categoria l’Oratorio Bulciago ha battuto 2-1 sul terreno di casa la Rovinata. Il San Giorgio Molteno, sempre tra le mura amiche, ha superato per 2-0 il San Zeno. La finale play off di 3^ Categoria vedrà dunque opposte Oratorio Bulciago e San Giorgio Molteno. Si giocherà a Bulciago e ai padroni di casa basterà il pareggio per salire in 2^ Categoria.

Play out

Le uniche squadre lecchesi impegnate nei play out sono state invece Verderio e Lecco Alta. Le due formazioni lottano per non retrocedere dalla 2^ alla 3^ Categoria. L’andata, giocata a Verderio, si è chiusa sull’1-1. Domenica è previsto il ritorno a campi invertiti.