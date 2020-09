Calcio. Due giornate di open day con la Polisportiva Rovinata

Appuntamento sabato 12 e sabato 19 settembre

Invito rivolto ai bambini e alle bambine nati negli anni 2013-2014-2015

LECCO – La Polisportiva Rovinata è pronta per far ripartire in totale sicurezza tutte le attività della sezione calcio. Dopo la ripresa degli allenamenti della prima squadra, gradualmente e nel pieno rispetto delle norme previste dal protocollo anti covid-19, tutte le squadre del settore giovanile stanno tornando, con tanta voglia ed entusiasmo, a calcare il campo di calcio in erba sintetica del centro sportivo di Germanedo.

Come ogni anno ad inizio stagione, la Pol. Rovinata organizza due giornate di open day calcistico. Quest’anno sono invitati a partecipare i bambini e le bambine nati negli anni 2013-2014-2015. L’appuntamento è per sabato 12 e sabato 19 settembre dalle 14 alle 16 presso il campo sportivo di via Celestino Ferrario a Lecco, rione Germanedo.

Per una migliore organizzazione e per il rispetto delle norme anti covid-19 è obbligatoria la prenotazione telefonando al numero 338 3467586 (Roberto Ghilardi).