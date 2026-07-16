Calcio. Il lecchese Ismael Konate alla Juventus U23

Nuova avventura per il lecchese

Lo scorso anno 14 presenze e 4 gol col Lecco in metà stagione

LECCO– Nuova avventura per il calciatore lecchese Ismael Konate. L’attaccante è stato acquistato dalla Juventus ed entrerà ufficialmente nella rosa della formazione U23, agli ordini di mister Massimo Brambilla.

La speranza del giocatore è quella di poter fare bene ed essere inserito nella rosa principale agli ordini di mister Luciano Spalletti.

Konate ha firmato un accordo triennale, con accordo fino al 30 giugno 2029.

Giocatore di grande potenza fisica, l’attaccante classe 2006 ha disputato il percorso giovanile tra Lecco, Milan e Cagliari, dove ha iniziato a giocare nella formazione Primavera da sotto età.

Acquistato dall’Empoli nel 2024, ha avuto la possibilità di esordire in Serie A nella stagione 2024/25.

Lo scorso campionato Konate lo ha iniziato a Empoli, per poi tornare a gennaio alla Calcio Lecco. Con la maglia bluceleste ha disputato 14 partite, segnando 4 gol.

Konate può vantare anche dieci presenze con la maglia U20 dell’Italia.