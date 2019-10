Capogna regala il primo punto a D’Agostino

Domenica c’è il derby col Como al “Sinigaglia”

LECCO – Quando tutto sembrava ancora una volta perso la Calcio Lecco riesce a trovare il guizzo che frutta almeno un punto.

Si chiude infatti sull’1-1 il turno infrasettimanale, valido per l’undicesima giornata d’andata, che ha visto i blucelesti opposti alla Juventus Under 23. Al gol di Olivieri, giunto al 9′ della ripresa, ha risposto Capogna nell’ultimo dei tre minuti di recupero concessi dal direttore di gara.

Situazione ancora molto critica

Il punto conquistato al fotofinish salva il Lecco dall’ultimo posto della classifica, dato anche il contemporaneo pareggio 1-1 tra Giana Erminio e Pergolettese, ma evidenzia ancora molti limiti soprattutto in fase di costruzione e finalizzazione.

I numeri del dopo Gaburro parlano di un punto conquistato in quattro partite e di due sole reti realizzate a fronte di sette subite.

Capogna riprende Olivieri

Dopo un primo tempo in cui non succede praticamente nulla, con un solo tentativo per parte ad opera rispettivamente di Han e Strambelli, l’equilibrio si spezza in avvio di ripresa, quando Olivieri insacca da pochi passi dopo una carambola in area bluceleste.

La prima risposta dopo il gol subito è di Strambelli ma la palla termina di poco a lato. Al 63′ ci prova anche Giudici di testa. Pochi minuti più tardi Toure fallisce una clamorosa occasione per raddoppiare.

Al 70′ Strambelli fa gridare al gol con un calcio di punizione che termina fuori di un nulla. All’83’ lo stesso Strambelli è protagonista in negativo, per via di un secondo cartellino giallo per simulazione che gli costa l’espulsione.

Si arriva dunque al 90′ con Sakarikas che interviene in modo decisivo su Mota Carvalho. Tre giri d’orologio più tardi Negro serve un’ottima palla a Capogna che insacca e regala il primo punto dell’era D’Agostino.

Ora la testa deve andare subito al big match del “Sinigaglia”. Il derby col Como è l’appuntamento che i tifosi di fede bluceleste aspettano da inizio stagione. Inutile aggiungere che una vittoria potrebbe davvero dare una svolta al campionato del Lecco.

TABELLINO

LECCO – JUVENTUS UNDER 23 1-1: Olivieri (J) 54′, Capogna (L) 93′

LECCO: Safarikas, Giudici (Negro 77′), Chinellato (Capogna 60′), Malgrati, Merli Sala, Carissoni, Moleri (Scaccabarozzi 85′), Bastrini, Pastore, Strambelli, Bobb. All. D’Agostino.

JUVENTUS UNDER 23: Loria, Muratore (Clemenza 58′), Peeters, Lanini (Mota Carvalho 58?’) Olivieri (Beltrame 84′), Toure, Di Padro, Frabotta, Han (Portanova 68′), Delli Carri, Alcibiade (Coccolo 46′). All. Pecchia

Arbitro: Marotta, coadiuvato da Collu e Porcheddu.