Calcio. Il Lecco chiude il mercato con l’arrivo di Oliver Urso

L’esterno sinistro arriva in prestito dalla Reggiana fino a fine stagione

Urso vestirà la maglia numero 11

LECCO – Colpo dell’ultima ora per la Calcio Lecco che, nell’ultimo giorno di mercato, porta a casa l’esterno sinistro Oliver Urso dalla Reggiana. Il classe ’99 arriva in prestito fino al 30 giugno 2026.

Urso nato il 29 aprile 1999 a Copenhagen, in Danimarca, di origini italiane, è tornato in Italia all’età di 9 anni. Cresciuto nei settori giovanili della Roma, del Kjøbenhavns Boldklub, del Tor Tre Teste e del Cesena, con cui si impone a livello di Primavera segnando 8 gol e fornendo 6 assist. Ha poi vestito le maglie di Salernitana, Forlì e Rimini, trasferendosi poi nel 2019 alla Viterbese, dove trova continuità collezionando 87 presenze.

Dal 2022 al 2024 milita nel Novara, con cui ottiene 61 presenze segnando 9 gol, guadagnandosi la chiamata della Reggiana in Serie B, con cui nell’ultimo anno e mezzo hanno collezionato 7 presenze. Mentre, nella stagione attuale non ha giocato con la prima squadra ma ha disputato solamente due gare con la Primavera 2 ed è in cerca di un rilancio alla corte di Valente.

La Calcio Lecco chiude così il calciomercato invernale con un colpo importante in entrata cioè l’ingaggio di Sean Parker che ha firmato un contratto fino al 2028. Quattro prestiti fino a giugno 2026: Basili, Duca, Konaté e Urso. Due uscite definitive: Frigerio al Sudtirol e Tordini all’Alcione. Galeandro concluderà la stagione in prestito alla Giana Erminio. Mentre Mendoza e Di Gesù finiranno la stagione rispettivamente alla Palmense e al Siracusa.