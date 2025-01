Calcio. Il Lecco saluta Billong e dà il benvenuto a Marino

Nel primo giorno di calciomercato il Lecco ha già concluso due importanti operazioni

Il primo è acquisto è il centrocampista Andrea Marino

LECCO – Il mercato si è appena aperto e il Lecco ha già concluso due operazioni, una in entrata ed una in uscita. Infatti, questa mattina la società bluceleste ha risolto consensualmente il contratto con Jean-Claude Billong che ha sostituito Luca Marrone al centro della difesa collezionando sei presenze all’ombra del Resegone.

Mentre in serata la società guidata da Aniello Aliberti ha comunicato l’arrivo del centrocampista Andrea Marino proveniente dal FC Trapani 1905. Il classe 2001 è stato preso a titolo temporaneo fino a fine stagione, il 30 giugno 2025, e darà una mano alla mediana lecchese in quanto può giocare sia come centrale che come mezzala.

Marino è nato a Ciriè, in provincia di Torino, ed è cresciuto nel settore giovanile granata, per poi passare alla Salernitana e alla Lazio, dove ha raccolto 44 presenze e 5 gol con la squadra Primavera. Nell’estate 2024 si è trasferito al Trapani e ha giocato sei partite nel Girone C di Serie C. In carriera ha vestito anche le maglie di Fidelis Andria, Piacenza, Rieti e Foggia.

La società bluceleste è partita carica in questa fase iniziale di mercato e non è detto che non possano arrivare nuovi colpi in entrata prima del match col Trento di domenica 5 gennaio, al fine di consegnare una squadra finalmente pronta a mister Gennaro Volpe dopo che ha gestito per un mese una rosa ridotta all’osso a causa dei numerosi infortuni.