Calcio. Il Lecco torna al lavoro in vista della sfida alla Pro Vercelli

Prima sessione di allenamento settimanale per i ragazzi di Valente

Battistini e Ferrini tornano ad allenarsi col gruppo

LECCO – Nella pomeriggio odierno si è tenuto al Rigamonti-Ceppi il primo allenamento della settimana della Calcio Lecco in vista della gara interna contro la Pro Vercelli che si giocherà domenica, 8 febbraio, alle 14:30. Il terreno di gioco, dopo che nella giornata di ieri è stato cosparso con la sabbia, non è apparso in buone condizione complice anche la pioggia battente di questi ultimi giorni che non ha aiutato nel drenaggio.

Alla seduta, aperta alla stampa e iniziata intorno alle 14, hanno partecipato i nuovi arrivi e si sono rivisti in campo alcuni infortunati come Ferrini e Battistini che si sono entrambi allenati col gruppo. Ndongue e Kritta hanno svolto lavoro personalizzato in palestra e poi solo corsa sul campo, così come Romani. Voltan, Mallamo e Basili ancora fuori. Mentre Sipos dopo una prima parte col gruppo ha svolto un lavoro differenziato.

Un allenamento molto intenso come ci ha abituato mister Valente fin dal suo arrivo a Lecco in cui i ragazzi hanno eseguito in ordine: riscaldamento muscolare, serie di allunghi, provato diverse azioni di gioco offensive con sviluppo dalle fasce, lavorato sul possesso e una partitella finale a metà campo.

Al termine della seduta si è tenuto un punto stampa con Gregorio Tanco, il quale ha spiegato come la squadra si sta preparando alla sfida di domenica affrontando in primis il problema del manto: “Noi lavoriamo con intensità a prescindere da come è messo il campo che è quello che è. Il campo è così per tutte e due le squadre, al di là di questo dovremo essere forti”.

Andando a parlare, invece, delle ultime prestazioni personali il difensore spiega che: “So che non sono state la migliori, ma sono fiducioso che ne arrivano altre sicuramente migliori. Come gruppo dobbiamo continuare a fare quello che stiamo facendo, lavorando nella stessa maniera e continuare sul nostro percorso di crescita, anche se in questo ultimo mese ci sono state un po’ di difficoltà. Per esperienza so che nel calcio ci sono momenti positivi e negativi, ma sappiamo che tutto questo lavoro ci tornerà indietro”.

Tanco spiega la differenza di atteggiamento tra il match contro l’Inter e quello con il Trento: “Noi abbiamo preparato le due partite alla stessa maniera: una è uscita in maniera negativa e l’altra all’opposto. Contro il Trento è stata una partita con tanta voglia di far bene e non abbiamo mollato mai fino alla fine, così abbiamo trovato il pareggio. Quello che è avvenuto dimostra la forza del gruppo che ha reagito bene dopo una sconfitta dolorosa”.

Valente sta cambiando molto in difesa a causa degli infortuni ma Tanco rimane un perno fisso: “Questo è il calcio, in una stagione lunga ci stanno anche gli infortuni e cambi. Può capitare che anche io cambi ruolo, io sono sempre a disposizione del mister e del gruppo per cercare di fare il meglio”. Infine, alla domanda su chi è il giocatore più pericoloso della Pro Vercelli di cui occuparsi chiude con una sentenza: “Siamo più pericolosi noi davanti. Noi dobbiamo occuparci di fare danno a loro ed andare a segno con quello che creiamo”.