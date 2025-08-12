Calcio. In vendita i biglietti per Lecco-Ospitaletto

Si scaldano i motori per il primo match ufficiale dei blucelesti: gli abbonati entrano gratis

Chiusa la campagna abbonamenti: sottoscritte 1636 tessere

LECCO – È tutto pronto per la prima gara ufficiale della Calcio Lecco che si giocherà domenica 17 agosto alle ore 18 allo stadio Rigamonti-Ceppi contro l’Ospitaletto Franciacorta. Le quattro amichevoli disputate finora tracciano un bilancio positivo per la squadra di Valente, eccezion fatta per la caduta contro il Padova.

Anche la campagna abbonamenti “Se ci sei, si senti” ha riscosso un buon successo nonostante l’aumento dei prezzi, infatti sono state registrati 1636 tessere distribuite. Nello specifico 1044 per la Curva Nord, in tribuna 380 e nei distinti 212 e la società si è detta soddisfatta anche se un anno fa le tessere vendute in estate erano state 1951, in quanto sono state superate le previsioni iniziali.

Però, in occasione del primo turno di Coppa Italia di Serie C, il settore distinti sarà chiuso per lavori in atto. Per coloro che hanno sottoscritto l’abbonamento in tale settore sono stati riservati senza ulteriori costi aggiuntivi dei posti in Tribuna Laterale Destra: il posto verrà indicato dagli steward all’ingresso della Tribuna dello stadio.

Inoltre, ci sarà ulteriore promozione in occasione di Lecco-Ospitaletto: i tifosi che hanno sottoscritto l’abbonamento per la stagione 25/26 avranno ingresso gratuito allo stadio presentando la propria tessera o la ricevuta di pagamento che ne attesti l’acquisto e un documento d’identità. Gli abbonati, quindi, potranno occupare il proprio posto scelto in fase di sottoscrizione.

I biglietti per la partita Lecco-Ospitaletto sono disponibili presso i seguenti punti vendita

Da lunedì 11 agosto, alle 17:00, sul sito Etes.it ;

; Biglietteria della Curva Nord (via don Pozzi 6) da giovedì 14 agosto alle ore 10. La biglietteria sarà aperta giovedì dalle 10:00 alle 12:30 e dalle 15:00 alle 18:00, e domenica 17 agosto 2025, giorno della partita, a partire dalle 16:00.

Prezzi

Tribuna Centrale € 40; ridotto € 30

Tribuna Laterale € 30; ridotto € 25

Curva Nord e settore ospiti €10.

Tribuna d’Onore e Box non sono in vendita per le singole partite. Le riduzioni sono valide per: Over 65 (nati dal 1960 o negli anni precedenti). L’ingresso allo stadio sarà gratuito per i bambini fino a 6 anni compresi (nati dal 2019 o anni seguenti) e per i portatori di handicap (salvo limiti di posti).

Settore ospiti

La vendita dei biglietti del Settore Ospiti (Curva Sud) è attiva e terminerà alle ore 19:00 del giorno antecedente alla partita.

I tagliandi sono acquistabili online;

Il prezzo del biglietto sarà di € 10.

Per i tifosi ospiti che vogliono raggiungere lo stadio dalla SS36 bisogna prendere il raccordo alla uscita Lecco/Uscita Manzoni:

1° Rotonda proseguire diritto (2° Uscita) in direzione di Via Eremo;

2° Rotonda proseguire diritto (1° Uscita) in direzione di Via Redipuglia;

3° Rotonda proseguire diritto (1° Uscita) in direzione Montegrappa;

4° Rotonda svoltare a SX (3° Uscita) verso C.so Promessi Sposi;

Proseguire fino intersezione semaforizzata svoltare a DX verso Via Ponte Alimasco;

Percorrere via Ponte Alimasco per 200 mt. poi svoltare a DX in Via Mattei.

Info generali

Il biglietto acquistato via web, dotato di codice a barre, può essere presentato sullo smartphone o stampato in formato A4. Si consiglia, inoltre, di presentarsi allo stadio con congruo anticipo in modo da agevolare le procedure di controllo necessarie da normativa vigente. Sarà, infine, possibile acquistare i biglietti della partita sino al fine primo tempo della gara.