Calcio. Ismael Konate convocato ai Campionati Mondiali U20

Il lecchese convocato dal CT Nunziata

Per lui già sette presenze con la selezione U20

LECCO –C’è ancora un po’ di “azzurro” nel calcio lecchese. Il classe 2006 Ismael Konate è stato convocato dal tecnico Carmine Nunziata per i Campionati Mondiali U20 che si svolgeranno dal 27 settembre al 19 Ottobre in Cile.

L’esordio dell’Italia – che è vice-campione in carica, miglior piazzamento della sua storia – avverrà il 28 settembre allo stadio Brander di Valparaiso contro l’Australia. Nel girone azzurro saranno presenti anche Cuba e Argentina. Le prime due classificate del girone passeranno agli ottavi di finale.

Konate è cresciuto nel Calcio Lecco e, dal 2020 al 2024, ha proseguito il suo percorso giovanile nelle file del Cagliari.

A fine agosto 2024 è stato ceduto a titolo definitivo all’Empoli dove, nello scorso campionato, totalizzò 16 presenze in Serie A e tre in Coppa Italia, compreso un clamoroso palo contro la Juventus.

Il suo esordio con la nazionale U20 è avvenuto lo scorso 10 ottobre. Al momento ha totalizzato 7 presenze, senza gol.