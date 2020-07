Calcio, l’11 luglio ad Acquate l’Open Day della Futura96

Appuntamento al campo dell’oratorio

Potranno partecipare i ragazzi delle annate dal 2009 al 2011

LECCO – Sabato 11 luglio, suddivisi in 3 sessioni orarie (8.30-10.40; 10.30-12.30; 16-19) i ragazzi delle annate dal 2009 al 2011 potranno partecipare ad un Open Day calcistico in prospettiva della prossima annata 2020/2021. L’open day si terrà al campo sportivo di Via Renzo, presso l’Oratorio di Acquate.

Gli allenatori Emanuele e Giovanni, coadiuvati da preziosi altri collaboratori, attendono i ragazzi per 2 o 3 ore di divertimento ed esercizi in simpatia, il tutto seguendo le rigide e corrette norme vigenti in questo periodo Covid-19.

Verrà eseguita la prova della temperatura corporea ed igienizzazione mani, oltre a breve check-in “anagrafico”, in una zona dedicata al triage, oramai consolidata dall’esperienza del Camp che la Polisportiva Futura ’96 sta gestendo dal 22 Giugno e che proseguirà fino al prossimo 31 Luglio.

Per una miglior organizzazione e gestione degli spazi contattare Emanuele (cell. 392 8531735) o Giovanni (328 7571317).