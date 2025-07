Calcio. La Futura pronta ad iniziare il campionato di seconda categoria

Presentate all’oratorio di Acquate le squadre della Polisportiva Futura e il nuovo mister della Juniores

Il presidente Luca Gattinoni: “Vogliamo essere protagonisti anche di questo nuovo campionato”

LECCO – Grande entusiasmo all’oratorio di Acquate dove nella serata di ieri si è svolta la presentazione della prima squadra e della Juniores. Date le condizioni meteo il ritrovo si è svolto all’interno con i giocatori, staff tecnico, dirigenti e Giuseppe Corti, presidente provinciale del comitato di Lecco della FIGC

Il presidente della Futura Luca Gattinoni ha ringraziato tutti i presenti e fatto innanzitutto i complimenti all’allenatore Volpi e a tutta la prima squadra per il salto di categoria ottenuto: “Quest’anno ci aspettiamo un anno nuovo e una ventata di unità con la Juniores. La prima squadra è alla sua prima esperienza in seconda categoria ma, questo non ci deve far paura. Anche tre anni fa la terza categoria era un novità: nel primo anno anno abbiamo fatto bene, il secondo meglio e il terzo è stato fantastico. Vogliamo essere protagonisti di questo campionato e stare nella parte alta della classifica”.

“La Juniores quest’anno sarà in parte rivoluzionata col cambio di allenatore e con l’arrivo di nuovi innesti ma è stato comunque mantenuto lo zoccolo duro della squadra. Anche con loro puntiamo a fare molto bene. Infine, voglio ringraziare tutti coloro che lavorano ogni giorno dietro le quinte”.

Il Direttore Sportivo, Pietro Suzzani: “Mi unisco ai complimenti per la stagione passata, ora l’auspicio è di fare una buona stagione facendoci trovare pronti a combattere in questa nuova categoria per conquistare le parti alte della classifica. Per la Juniores, l’anno scorso è stato il primo anno con tutti 2006 e 2007, quindi abbiamo fatto un po’ fatica però è stato importante fare questa esperienza e siamo certi che quest’anno sarà sicuramente meglio. Poi la società crede in voi perchè sarete i giocatori del futuro della prima, come è stato per Giacomo Chiappa che si unirà alla squadra di Volpi”.

Parole di stimolo per la nuova stagione anche quelle di mister Luca Volpi che ringrazia sia la società che in modo particolare i suoi ragazzi: “Perché in questi tre anni abbiamo fatto un percorso quasi miracoloso. Ci sono stati momenti difficili e sconfitte, fino ad arrivare alla scorsa annata che è stata fantastica. Non solo dal punto di vista della vittoria, ma anche per il percorso che abbiamo intrapreso, per quello che siamo diventati a livello di squadra in campo e come gruppo fuori”.

“La vera vittoria è stata quella di raggiungere un obiettivo sportivo con questa voglia e lo spirito che abbiamo dimostrato di avere. Ora, dobbiamo dimostrare di averlo anche nella prossima stagione. Ripartiamo da noi, ricordandoci da dove siamo partiti, con grandissima umiltà per fare una bella seconda categoria. Sono arrivati sei nuovi innesti che ci daranno tanto sia in campo che nello spogliatoio.

“La parola chiave per la prossima stagione è ‘resilienza’: quando ci saranno dei momenti difficili, dobbiamo dimostrare di lottare e di essere dei vincenti. Ed essere uniti può essere un grade vantaggio: siamo un gruppo di staff numerose con persone serie ed organizzate che hanno grande dedizione e con questa possiamo sfondare tutte le porte. Ricordiamoci sempre chi siamo: Futura 96, una squadra di oratorio. Quando andremo a giocare contro società calcistiche più attrezzate, noi andremo dritti al nostro obiettivo senza paura e dobbiamo continuare a crederci”.

I nuovi innesti sono della prima squadra: Amara Abubakar – attaccante, Walter Balossi – portiere, Giacomo Chiappa – centrocampista promosso dalla Juniores, Alessio Cogliati – portiere, Alessio Crippa – attaccante, Matteo Mazzoleni – centrocampista e Mattia Passerini – centrale difensivo.

I collaboratori tecnici di mister Volpi saranno: Domenico Perri, Antonio Maloberti e Evangelista Colombo. Il preparatore atletico è Marco Pennati mentre quello dei portieri è Celso. Confermata Silvia Pelizzari come visual trainer, mentre la novità di quest’anno nello staff è la dottoressa Chiara Ciniselli, psicologa dello sport.

Lo staff della Juniores sarà, invece, composto dal nuovo tecnico Michele Cirillo e altri due suoi collaboratori Krenar Shahini e Andrea Panzeri. Il neo allenatore ha dichiarato che: “Il nostro obiettivo è duplice quello di fare il massimo per far vedere alla società una squadra che gioca e lotta in tutte le partite e poi vogliamo portare i ragazzi in prima squadra, magari facendoli diventare protagonisti già durante l’anno. Per me la Juniores è una scommessa perchè non l’ho mai fatta ma sono molto motivato”.

La preparazione alla nuova stagione della Futura inizierà il 18 di agosto, ci si allenerà due settimane ad Acquate e due settimane ad Olate ed il campionato della seconda categoria inizierà il 14 di settembre.

La rosa

Prima Squadra, 2^ Categoria

Portieri:

Balossi Walter Cogliati Alessio

Difensori:

Ktiti Adem Grassi Giambattista Mezzera Francesco Passerini Mattia Raimondi Matteo Rastellà Alessandro Sottocasa Gabriele Tasca Alessandro

Centrocampisti:

Bovis Isacco Chiappa Giacomo Donadoni Michele (C) Mazzoleni Matteo Meschi Tommaso Panzeri Daniele Taeggi Lorenzo Teli Andrea

Esterni/Ali:

Gianola Massimo Marinello Stefano Roncaletti Marco

Attaccanti: