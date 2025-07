Calcio. La Pol. Rovinata si presenta e scalda i motori per la stagione 2025/2026

Capitan Mangili resta leader a 41 anni, tra entusiasmo e nuovi innesti

Mister Ralli: “Lavorare con costanza e impegno è la chiave per ottenere risultati”

LECCO – La Pol. Rovinata ha ufficialmente alzato il sipario sulla nuova stagione sportiva. Venerdì scorso, al campo sportivo di Germanedo, è andata in scena la presentazione della prima squadra che si appresta ad affrontare un’altra annata nel campionato di Seconda Categoria.

A fare gli onori di casa il presidente Michele Gattoni, affiancato dal vice Simone Donizetti e dal delegato del CONI Roberto Bario, presenti per dare sostegno e fiducia a una realtà che continua a crescere con radici salde nel territorio.

Tra gli applausi e i sorrisi del pubblico, ha preso la parola mister Fabrizio Ralli, confermato alla guida tecnica insieme al resto dello staff. “Sono pronto ed entusiasta di continuare il lavoro iniziato lo scorso anno”, ha dichiarato il tecnico, senza nascondere le difficoltà legate alle partenze importanti e ai volti nuovi: ben sette gli innesti in rosa. “La squadra è giovane, ma di qualità. Lavorare con costanza e impegno è la chiave per ottenere risultati”, ha spronato Ralli ai suoi ragazzi.

E se il gruppo si rinnova, a fare da punto fermo c’è ancora una volta il capitano Stefano Mangili. A 41 anni suonati, il “sempre giovane” leader biancoverde si prepara ad affrontare un’altra stagione con lo stesso spirito di un ventenne. Impegno, freschezza e determinazione che fanno di lui un esempio per tutti, soprattutto per i tanti giovani che compongono la rosa.

Il presidente Gattoni non ha nascosto l’orgoglio per il forte legame con il vivaio: “È una soddisfazione vedere così tanti giovani in squadra, molti cresciuti nel nostro settore giovanile”. A testimonianza di questo, il passaggio in prima squadra di tre ragazzi classe 2006: Teseo Angelibusi, Beniamino Calveri e Sead Sfinjari, tutti in arrivo dalla Juniores.

A completare la rosa, attualmente composta da 24 giocatori, ci saranno quattro nuovi volti: l’attaccante Antonio Montagna (classe 2000, dal Mandello), il difensore Gabriele Di Stefano (classe 2004, dall’Aurora S.F.), Alessandro Ripamonti (difensore classe 2006, dal Galbiate) e Alessandro Comini (classe 2006, difensore proveniente dal COB 91 di Cormano).

La serata, all’insegna dello sport ma anche della comunità, si è conclusa con le foto di rito, il taglio della torta e un brindisi augurale per una stagione ricca di emozioni e – si spera – di successi. La Pol. Rovinata è pronta a ripartire, con la grinta di chi ha fame di calcio e con l’entusiasmo genuino di chi crede nei giovani e nel lavoro di squadra.