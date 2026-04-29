Calcio. L’Aurora San Francesco vola in 1^ Categoria per la prima volta nella sua storia

La squadra del mister Sesti chiude il campionato con 64 punti e conquista una storica promozione

Giovedì scorso sono state rinnovate le cariche sociali. Riconfermato Cogliati alla presidenza: “L’obiettivo è unire crescita, sport e valori”

LECCO – Storica promozione in Prima Categoria per l’Aurora San Francesco, formazione guidata da mister Claudio Sesti. Nel girone L di Lecco, la squadra con sede ai piedi del San Martino ha chiuso la stagione con 64 punti, frutto di 19 vittorie, 7 pareggi e 4 sconfitte, mettendo a segno 73 gol e subendone 44.

Numeri importanti che raccontano una stagione vissuta ai vertici della classifica, caratterizzata da continuità di risultati e da una crescita costante. Una lunga cavalcata che ha portato i lecchesi alla conquista del campionato e, per la prima volta nella loro storia, al salto in Prima Categoria.

Alle spalle dell’Aurora si sono classificate Sirtorese e Nuova Ronchese, rispettivamente con 61 e 58 punti, a testimonianza di un campionato combattuto. Nell’ultima giornata, a promozione già matematicamente acquisita, l’Aurora ha incassato una sconfitta casalinga per 3-1 contro la Pol. 2001, un risultato effimero e subito archiviato per lasciare spazio ai festeggiamenti.

Un traguardo storico che la società ha voluto dedicare anche al giovanissimo Cesare Mariani, prematuramente scomparso all’età di 15 anni e che vestiva i colori dell’Aurora. In occasione delle premiazioni di domenica, durante la festa per la promozione, la società ha infatti invitato i genitori di Cesare a prendere parte alla cerimonia.

“È stata una stagione importante. Da questa squadra ci si aspettava molto, dopo la vittoria della coppa Lombardia. – ha commentato Piero Nucera, presidente della sezione calcio – È stato un campionato difficile perché c’erano tante squadre preparate, ma l’allenatore è stato capace di tenere unito questo gruppo, composto da ragazzi veramente in gamba. Siamo partiti con l’obiettivo di lottare, il mister puntava a entrare almeno nei playoff, poi, essendo primi alla fine del girone di andata, abbiamo sentito che ci si poteva puntare più in alto. È stato bellissimo: questa vittoria è sicuramente del mister Sesti, che reputo un uomo di esempio dentro e fuori dal campo, ma soprattutto dei ragazzi”.

Entusiasta anche il mister Claudio Sesti: “La promozione era qualcosa di inaspettato, anche se abbiamo constatato strada facendo che i ragazzi stavano migliorando sia dal punto di vista tecnico e tattico sia da quello umano. Siamo partiti con l’obiettivo di migliorare il nostro settimo posto dell’anno scorso e arrivavamo dal trofeo della Coppa Lombardia Provinciale dell’anno scorso, che ci aveva lasciato i risultati di un lavoro interessante e intenso. Quest’anno abbiamo affrontato squadre molto competitive e storicamente forti, e la sfida è stata combattuta e divertente. Nel complesso, 20 giornate su 30 in testa alla classifica vogliono dire che abbiamo fatto qualcosa di importante e per la società anche di storico. Sono orgoglioso dei miei ragazzi”.

Intanto l’Aurora San Francesco giovedì scorso ha rinnovato le cariche sociali. Assistente ecclesiastico è padre Gabriele Barbi, mentre alla presidenza è stato confermato Michele Cogliati, affiancato dalla vicepresidente Elena Viganò, dal tesoriere Paolo Criscuolo e dalla segretaria Aurora Aliu.

Il presidente Cogliati ha sottolineato il valore del percorso sportivo e umano della società: “La promozione dell’Aurora è stata sicuramente un regalo d’ingresso per me. I ragazzi sono un bell’esempio e li ho spronati a continuare così, come gruppo e come riferimento per le nostre giovanili, in un contesto in cui a volte si punta troppo agli individualismi”.

Un’attenzione particolare è stata riservata anche alla dimensione educativa e ai valori: “Durante la cena per i festeggiamenti abbiamo ospitato i genitori di Cesare Mariani, perché la prima squadra ha voluto realizzare un video dedicato a lui. Noi in Aurora cerchiamo proprio questo: la sensibilità. È una società legata all’oratorio, che ha come obiettivo primo l’aspetto educativo. Questa vittoria è doppia, perché non è semplice riuscire a vincere mantenendo un comportamento educato”.

Guardando al futuro, Cogliati ha indicato le priorità del nuovo mandato: “L’obiettivo è continuare in questa direzione, unendo crescita, benessere dei ragazzi e sport, trasmettendo valori. Inoltre vorrei dare più attenzione al baskin, il basket inclusivo, che permette a ragazzi con disabilità di fare squadra con gli altri, in un contesto dove tutti sono importanti e necessari”.

LE CARICHE SOCIALI

Assistente ecclesiastico: Padre Gabriele Barbi

Presidente: Cogliati Michele

Vice presidente: Viganò Elena

Tesoriere: Criscuolo Paolo

Segretaria: Aliu Aurora

Sezione calcio

Responsabile di sezione: Nucera Gianpiero

Consiglieri: Criscuolo Paolo, Rusconi Fabio

Sezione pallacanestro

Responsabile di sezione: Cantini Marco

Consiglieri: Cogliati Michele, Tancredi Antonio

Sezione pallavolo

Responsabile di sezione: Mastrocinque Dario

Consiglieri: Perdomello Carlo, Tancredi Giulia

Sezione ginnastica/fantathlon

Responsabile di sezione: Badoni Barbara

Consiglieri: Mori Francesco, Viganò Elena

Sezione sci/montagna

Responsabile di sezione: Trezzi Claudio

Consigliere: Manzoni Fabrizio

Sezione bikers

Responsabile di sezione: Cogliati Piergiorgio

ROSA DEI GIOCATORI DELL’AURORA

Oxara Mario P

Botti Riccardo P

Sadat Nima P

Della Bella Enrico DC

Suzani Luca T

Negri Francesco DC

Hassan Korouma DC

Codecasa Mattia DC

Bolsieri Sergio DC

Baye Badiane CC

Spreafico Gabriele CC

Orru Alberto CC

Rompani Luca CC

Montanari Andrea CC

Botti Lorenzo C/E

Ratti Stefano C/E

Lamine Seck C/E

Spreafico Filippo C/E

Oxara Kledi A

Riva Edoardo CC

Lucernini Michel A

Moscheni Andrea A

Anyaegbu Valentine A

Sidoti Alberto C/E

Rusconi Fabio CC

Pezzano Daniele C/E

Ramish Riccardo CC

(P: Portiere; DC: Difensore centrale; T: terzino; C/E: centrocampista esterno; CC: centrocampista centrale; A: Attaccante)