Calcio Lecco, al via la campagna abbonamenti: #IlmiocuoreBatteforte

LECCO “#IlmiocuoreBatteforte, perché noi lecchesi – nati fra il lago e la montagna – conosciamo il vero valore della perseveranza. Dopo la gioia della promozione, ci hanno negato la Serie B. Ma non ci siamo arresi, abbiamo tenuto alta la fiamma della lotta, senza mai cedere. Oggi, finalmente, possiamo annunciare l’inizio della nostra stagione in Serie B, un traguardo atteso per ben 50 anni. E ora, abbiamo bisogno di ciascuno di voi per affrontare questa nuova sfida con la massima determinazione. Uniamoci e facciamoci sentire, perché la vostra passione è il nostro motore! Forza Lecco!”.

Così la società Calcio Lecco 1912 comunica la propria soddisfazione per aver vinto la partita anche in ambito legale e l’apertura ufficiale della campagna abbonamenti attiva da oggi, mercoledì 30 agosto, presso la sede di via Don Giuseppe Pozzi 6 a Lecco.

Già presa d’assalto la segreteria di via Don Pozzi, dove numerosi tifosi stanno facendo la fila per sottoscrivere l’abbonamento.

Di seguito si possono trovare tutte le informazioni riguardo dove e quando poter acquistare l’abbonamento:

Presso lo stadio Rigamonti-Ceppi, in via Don Giuseppe Pozzi 6 (Lecco), da lunedì al venerdì dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 18 (sabato e domenica CHIUSO).

La Società ricorda che per sottoscrivere l’abbonamento è necessario presentarsi in segreteria con un documento d’identità del beneficiario. Inoltre si potrà richiedere la nuova FIDELITY CARD del club.

Nell’abbonamento sarà inclusa la partita allo stadio “Euganeo” di Padova contro il Catanzaro.

PREZZI

TRIBUNA D’ONORE 1500€ TRIBUNA CENTRALE 470€ (intero) e 370€ (ridotto) TRIBUNA LATERALE 370€ (intero) e 300€ (ridotto) DISTINTI 300€ (intero) e 250€ (ridotto) CURVA NORD 250€ (intero) e 200€ (ridotto)

Categoria RIDOTTI e prezzi speciali: