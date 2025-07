Calcio Lecco, al via la nuova campagna abbonamenti per la stagione 2025/2026

Il claim della prossima stagione è “Se ci sei, si sente”

La prima fase parte il 2 luglio fino all’11 è riservati ai già abbonati. La seconda fase dal 12 è aperta a tutti

LECCO – “Se ci sei, si sente”. È questo il claim della campagna abbonamenti della Calcio Lecco 1912 per la stagione 2025/26 che richiama quanto sia importante per la squadra bluceleste avere dei tifosi sempre presenti al Rigamonti-Ceppi.

Modalità di acquisto

L’abbonamento è valido per tutte le 19 partite casalinghe del campionato di Serie C 2025/26. Sono esclusi gli eventuali playoff o playout, così come la Coppa Italia Serie C.

La vendita si articolerà in due fasi: la prima che prenderà il via il 2 luglio alle ore 10:00 e terminerà l’11 luglio alle ore 18:00 sarà riservata a coloro che hanno sottoscritto l’abbonamento nella stagione 2024/25. Questa fase si svolgerà esclusivamente in modalità online sul sito di Etes.it, nell’apposita sezione a cui si potrà accedere cliccando su questo link. Chi sottoscriverà l’abbonamento utilizzando il sistema di acquisto online riceverà la tessera direttamente a casa.

La seconda fase della campagna abbonamenti è aperta a tutti e parte il 12 luglio alle ore 10:00 sino il 31 luglio alle ore 18:00. In tale periodo la vendita si svolgerà sia in modalità online sul sito di Etes.it che direttamente alla biglietteria della Curva Nord dello stadio Rigamonti-Ceppi in via don Pozzi 6.

In questa fase, la biglietteria sarà aperta soltanto di mercoledì e di giovedì, dalle 10 alle 12.30 e dalle 15 alle 18, salvo diverse comunicazioni della società.

Prezzi

Tariffe speciali

La tariffa Ridotto è valida in tutti i settori solo per gli Over 65 (nati dal 1960 o negli anni precedenti). Mentre, nel solo settore Distini è attiva la tariffa anche per gli Under 18 (nati dal 2006 in avanti).

Ingresso gratuito in tutti i settori i bambini fino ai 6 anni compresi (nati dal 2019 in avanti) e i portatori di handicap in carrozzina (salvo limiti di posti). Per la stagione 2025/26 saranno in vendita in abbonamento anche i posti nei Box posizionati nella parte alta della Tribuna: per maggiori informazioni a proposito, contattare telefonicamente la sede della società.