Calcio Lecco. Allenamento aperto al Rigamonti-Ceppi in vista della sfida di Crema

Più di cinquanta tifosi hanno assistito alla seduta pomeridiana della squadra di Valente

Tornano in gruppo Tanco e Lovisa, lavoro a parte per Marrone e Basili

LECCO – Il Lecco è tornato ad aprire le porte dello stadio Rigamonti-Ceppi ai propri tifosi in vista dell’ultima gara della stagione regolare che si giocherà sabato, 25 aprile, contro la Pergolettese. Alla chiamata hanno risposto più di 50 supporters tra cui molti giovani appena usciti da scuola, tra cui un bambino a cui la squadra ha intonato un coro di “Buon compleanno”.

La squadra, sotto l’occhio attento di mister Federico Valente e del suo staff, ha effettuato una prima parte di riscaldamento muscolare con alcuni circuiti dai e vai. In seguito si è lavorato sul possesso palla divisi a gruppi e sviluppato delle azioni offensive dalle fasce laterali. Infine, una partita 11 contro 11 a tutto campo, mentre i giovani della Primavera hanno lavorato sui tiri dal limite e una partitella nello stretto.

All’allenamento aperto ha partecipato quasi tutta la rosa con Tanco e Lovisa che sono tornati a lavorare a pieno ritmo col gruppo. Per Marrone e Basili seduta differenziata in palestra e ripetute sul campo. Come nei precedenti allenamenti aperti del Lecco la squadra è sembrata in forma. Per un’ora e mezza, infatti, i giocatori hanno lavorato ad alta intensità senza fermarsi mai. Segnali positivi sia per la gara del Voltini contro la Pergolettese che per i play-off.