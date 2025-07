Calcio Lecco. Anastasini conquista il suo primo contratto da professionista

Uno dei protagonisti della Primavera firma fino al 30 giugno 2026

Anastasini ha già esordito in prima squadra raccogliendo gli applausi dei tifosi

LECCO – Il giovane 18enne Jason Anastasini che ha esordito il 31 marzo in prima squadra contro la Giana Erminio al Rigamonti-Ceppi, nel match terminato 1-0 per i blucelesti ha firmato il suo primo contratto da professionista con la Calcio Lecco.

Il ragazzo è migliorato molto sotto la guida di mister Achille Mazzoleni e con l’U19 ha recitato un ruolo da protagonista nel passaggio di categoria in Primavera 2, dove è stato solitamente impiegato come attaccante esterno a sinistra.

Mentre, nel match di marzo contro la squadra di Gorgonzola era stato posizionato da Valente come quinto di centrocampo, al posto di Cavallini, dimostrando dal suo ingresso in campo grande carattere, raccogliendo gli applausi dei tifosi per l’impegno messo nel difendere la vittoria. Così come nell’ultimo match di campionato contro l’Atalanta U23 aveva mostrato ottimi spunti su quella fascia.

Anastasini è cresciuto nel settore giovanile della Calcio Lecco per poi trasferirsi a Sassuolo dove è rimasto per altre tre stagioni. In questa annata potrà essere a disposizione sia di mister Valente che di Mazzoleni, in quanto ha l’età per essere uno dei fuori quota.