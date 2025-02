Calcio Lecco. Arriva Zanellato, salutano Galli, Zuberek e Celjak

A fine sessione la Calcio Lecco chiude con 10 nuovi acquisti e 12 uscite

Zanellato firma un contratto fino al 30 giugno 2025

LECCO – Nell’ultimo giorno di mercato invernale la società bluceleste ha concluso diverse operazioni soprattutto in uscita. Giorgio Galli, Jan Zuberek e Vedran Celjak hanno salutato la Calcio Lecco 1912, mentre in entrata è arrivato Niccolò Zanellato acquistato a titolo definitivo dal Catania Football Club.

Zanellato ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2025. Il classe 1998 è cresciuto nel settore giovanile del Milan dove a esordito in Prima Squadra nel 2017 giocando titolare nei preliminari di Europa League contro lo Shkendija. Nel gennaio 2018 si trasferisce al Crotone, dove ha raccolto 28 presenze in Serie A, segnando anche un gol. Con il club calabrese gioca anche in Serie B e in Serie C, con 99 presenze totali.

In B veste anche la maglia della S.P.A.L. Nel 2023 è andato al Catania in Serie C, per poi tornare a Crotone in prestito nella seconda parte di stagione. Inoltre, il centrocampista ha fatto parte dell’Under 20 e dell’Under 21 dell’Italia, con 7 presenze complessive in azzurro.

Tra la partenze, invece, la più clamorosa è quella di Galli che nell’ultimo periodo con Volpe non aveva trovato molto spazio ma, aveva sempre risposto presente anche giocando fuori ruolo. Il mediano passa a titolo definitivo alla Lucchese 1905, squadra che milita nel Girone B di Serie C. La società in una nota ringrazia Galli per i 4 anni e mezzo trascorsi a Lecco dove ha collezionato 96 presenze.

Meno clamorose, invece, le uscite di Zuberek e Cejlak, giocatori già fuori dal progetto tecnico che dovevano trovare una nuova squadra. Il polacco si trasferisce all’Avellino altra squadra di Serie C ma nel Girone C. Mentre, Celjak ha risolto il contratto coi blucelesti ma non ha ancora una nuova relatà a cui aggregarsi. Da segnalare anche che nella giornata di ieri è stato prolungato il contratto di Luca Marrone fino al 30 giugno 2026.

È, invece, attesa per oggi la comunicazione su chi sarà il nuovo allenatore bluceleste dopo l’esonero di Gennaro Volpe.