I tifosi potranno acquistare il merchandising ufficiale presso “La Boutique del Lago”
Nelle partite casalinghe aprirà il punto vendita allo stadio Rigamonti-Ceppi
LECCO – Doppio appuntamento per i tifosi blucelesti che vogliono indossare i colori della propria squadra. La Calcio Lecco 1912 ha annunciato due novità per l’acquisto del merchandising ufficiale, tra il centro città e all’interno del Rigamonti-Ceppi.
A partire da domani, domenica 22 novembre, i nuovi prodotti ufficiali della società saranno infatti disponibili presso il punto vendita “La Boutique del Lago“, in centro a Lecco, offrendo ai sostenitori un nuovo riferimento in città per acquistare gli articoli firmati dal club.
Il merchandising bluceleste sbarcherà inoltre direttamente allo stadio in occasione della sfida casalinga contro il Lumezzane, in programma lunedì 23 novembre. Durante la partita i tifosi avranno la possibilità di acquistare maglie ufficiali da gara, t-shirt streetwear, cuscini da stadio, sciarpe, bandiere, guanti e un’ampia selezione di gadget targati Calcio Lecco.
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