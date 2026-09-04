Calcio Lecco. Bagno di folla per i blucelesti nel primo Meet&Greet della stagione

Tanti tifosi al Rigamonti-Ceppi per incontrare la squadra bluceleste

Oltre 150 persone hanno partecipato all’evento

LECCO – Si è tenuto ieri, 3 settembre, il primo Meet&Greet della Calcio Lecco per la stagione 2026/27. Tanti i volti nuovi in casa bluceleste che hanno potuto incontrare i tifosi per firmare autografi e scattare una foto insieme.

A disposizione del proprio pubblico anche mister Federico Valente che, nel frattempo, sta preparando la difficile trasferta di Trento di lunedì sera. L’obiettivo è quello di rialzare subito la china dopo la beffa all’ultimo secondo di Treviso.

Un bagno di folla che sicuramente farà bene alla squadra lecchese che non potrà contare sull’apporto dei propri tifosi in trasferta fino a febbraio 2027 a causa degli scontri avvenuti fuori lo stadio Rigamonti-Ceppi in occasione di Lecco-Catania, match giocato a fine maggio.