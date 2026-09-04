Calcio Lecco. Bagno di folla per i blucelesti nel primo Meet&Greet della stagione

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Meet&Greet Calcio Lecco - Credits Huiala

Tanti tifosi al Rigamonti-Ceppi per incontrare la squadra bluceleste

Oltre 150 persone hanno partecipato all’evento

LECCO – Si è tenuto ieri, 3 settembre, il primo Meet&Greet della Calcio Lecco per la stagione 2026/27. Tanti i volti nuovi in casa bluceleste che hanno potuto incontrare i tifosi per firmare autografi e scattare una foto insieme.

Meet&Greet Calcio Lecco – Credits Huiala

A disposizione del proprio pubblico anche mister Federico Valente che, nel frattempo, sta preparando la difficile trasferta di Trento di lunedì sera. L’obiettivo è quello di rialzare subito la china dopo la beffa all’ultimo secondo di Treviso.

Meet&Greet Calcio Lecco - Credits Huiala
Meet&Greet Calcio Lecco – Credits Huiala

Un bagno di folla che sicuramente farà bene alla squadra lecchese che non potrà contare sull’apporto dei propri tifosi in trasferta fino a febbraio 2027 a causa degli scontri avvenuti fuori lo stadio Rigamonti-Ceppi in occasione di Lecco-Catania, match giocato a fine maggio.

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