Apre Merli Sala, De Cenco e Libera ribaltano il risultato

Ancora buone indicazioni per D’Agostino

SALO’ – E’ andata in scena questo pomeriggio la terza amichevole precampionato della Calcio Lecco. La truppa di D’Agostino è stata battuta 2-1 dalla Feralpisalò, per via di un paio di episodi che hanno reso amaro il finale di una gara comunque ben giocata dai blucelesti.

Ad aprire le marcature ci ha pensato Merli Sala al 38′, mentre le reti di De Cenco e Libera, giunte rispettivamente all’83’ e all’85’, hanno rovesciato completamente la situazione in favore della formazione bresciana.

Squadra organizzata e ben messa in campo

Il primo squillo del match vede protagonisti D’Anna e Mangni, il primo nei panni di assist-man e il secondo come terminale d’attacco. La parata in angolo di De Lucia sulla conclusione della punta lecchese è però provvidenziale.

La risposta dei padroni di casa è immediata e porta Guidetti a sfiorare la rete ma la traversa salva Safarikas. Al 38′ a sbloccare il risultato ci pensa invece Merli Sala, bravo a insaccare con un’incornata su un corner di Galli.

Nella ripresa il ritmo cala e le occasioni da rete sono pochissime. Il Lecco fatica a finalizzare le proprie trame mentre la Feralpisalò ha una grande occasione con De Cenco, fermato prima da Merli Sala e poi da Bertinato. E’ però proprio De Cenco all’83’ a siglare la rete del pareggio con un colpo di testa sul palo lontano. A questo punto i padroni di casa premono sull’accelleratore e in soli due minuti ribaltano la sfida grazie al gol di Libera.

Per quanto concerne invece l’extracampo sempre nella giornata di oggi la società di via Don Pozzi ha ufficializzato un’altra new entry. Si tratta del terzino sinistro classe ’99 Ermes Purro, prelevato dal Ravenna. Per lui nella passata stagione 23 presenze, impreziosite da un gol e un assist.

FERALPISALO’ – LECCO 2-1: Merli Sala (L) 36′, De Cenco (F) 83′, Libera (F) 85′

FERALPISALÒ: De Lucia (Liverani dal 46’), Bacchetti, Petrucci (Ceccarelli dal 50’), Guidetti, Miracoli (De Cenco dal 60’), Legati, Vitturini, D’Orazio (Tirelli dal 75’), Carraro, Gavioli (Libera dal 60’), Rizzo (Brogni dal 75’). A disposizione: Magoni, Bergonzi, Giani, Messali, Pinardi, Valtulini, Baldassini. All.:Massimo Pavanel.

LECCO: Safarikas (Bertinato dal 46’), Merli Sala, Malgrati (Marzorati dal 58’), Raggio (Capoferri dal 55’), Nesta, Galli (Haidara dall’82’), Bolzoni (Marotta dal 55’), Nannini (Purro dal 58’), D’Anna, Mangni (Del Grosso dal 72’), Mastroianni (Capogna dal 58’). A disposizione: Bonadeo, Ronci, Nuzzo. All.: Gaetano D’Agostino.