Prosegue l’avventura lecchese di Francesco Bolzoni

Definiti col Bari i prestiti del centrocampista e del giovane Nannini

LECCO – Prosegue sotto l’attenta guida di mister Gaetano D’Agostino la preparazione della Calcio Lecco in vista dell’avvio del prossimo campionato di Serie C, previsto per domenica 27 settembre.

Oltre a quello sul campo continua anche il prezioso lavoro del DS Domenico Fracchiolla che nella giornata di ieri – martedì 1^ settembre – ha messo a segno due importanti colpi di mercato.

Il primo riguarda Francesco Bolzoni, che torna all’ombra del Resegone dopo la breve parentesi dell’ultimo inverno durante la quale ha totalizzato sei presenze – tutte da titolare – primo dello stop forzato del campionato. Il centrocampista trentunenne continuerà dunque a rappresentare un elemento di sicura esperienza all’interno dello spogliatoio bluceleste. Bolzoni torna a Lecco in prestito dal Bari.

Con la stessa formula la società di via Don Pozzi ha acquisito sempre dai pugliesi le prestazioni sportive di Cosimo Nannini, terzino sinistro classe ’99 cresciuto nelle giovanili della Fiorentina, che nella scorsa stagione ha vestito la maglia del Piacenza collezionando anche un gol e due assist.

Bolzoni e Nannini sono rispettivamente l’ottava e la nona new entry del mercato estivo dopo gli arrivi degli altri volti nuovi Giorgio Galli, Vedran Celjak, Doudou Mangni, Cristian Cauz, Siaka Haidara, Ferdinando Mastroianni e Matteo Marotta.

Mentre sono state ufficializzate anche 3 operazioni dal Brescia per il settore giovanile, si tratta di Mattia Arienti (2002) riscattato (l’anno scorso ha giocato nella Berretti bluceleste)

Yitay Ausanio (2002) e Luka Moja (2003) presi a titolo definitivo.