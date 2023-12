Calcio Lecco. Bonazzoli all’esame Ternana: “Daremo tutto per vincere”

Domenica al Rigamonti-Ceppi lo scontro salvezza contro la Ternana

Bonazzoli: “Una partita che vale doppio, da affrontare con la testa giusta”

LECCO – “I ragazzi conoscono l’importanza di questo match. Vincerlo ci permetterebbe di staccare chi sta sotto”. Le prime parole di mister Emiliano Bonazzoli alla vigilia del match-day in cui la Calcio Lecco è chiamata alla vittoria nello scontro salvezza contro la Ternana di Roberto Breda, domenica 17 dicembre alle ore 16.15, sia per riscattarsi della netta sconfitta con la Sampdoria dell’ultimo turno di campionato, che per lasciare la zona play-out.

Bonazzoli è consapevole del valore del match casalingo: “È uno scontro diretto importantissimo che vale doppio per entrambe le squadre e dirà quale potrebbe essere il prosieguo del campionato. Per questo dovremo affrontare questa gara con la testa e lo spirito giusto dopo la parentesi negativa di Genova. Conosciamo l’importanza dell’incontro perché portando a casa una vittoria staccheremo chi ci sta sotto. In partite come queste devi mettere in campo tutto ciò che serve per portare a casa un successo. Dobbiamo, quindi, stare attenti e concentrati sulle loro ripartenze”.

Riguardo le assenze non ci saranno Tenkorang, Pinzaiuti e Guglielmotti. Melgrati è tra i convocati come nel match contro la Sampdoria però il tecnico deve ancora decidere se schierarlo dall’inizio: “Abbiamo idee chiare, dobbiamo solo valutare se schierare un centrocampo più folto e un attacco più forte. Tutti i ragazzi stanno bene e si stanno allenando concentrati con la prospettiva di vincere le partite che ci rimangano fino alla pausa”.

Bonazzoli non cambierà modulo, infatti, si partirà come di consueto con un 4-3-3: “Come abbiamo fatto nelle ultime partite acquisendo sempre maggiori certezze, in particolare dalla difesa. Partiremo dalle idee che abbiamo iniziato ad inserire e che sinora ci hanno dato ottimi risultati. Contro la Ternana che è una squadra che palleggia poco abbiamo impostato delle controffensive tattiche. Gli umbri avranno diverse assenze in difesa ma non dobbiamo prenderli sottogamba rientrerà Capuano e in ogni caso ci sarebbe Soresen con Mantovani che è un giocatore esperto che giunge dalla Salernitana. Sarà una squadra che ci darà battaglia dal primo all’ultimo minuto”.

Il tecnico bluceleste conclude con un commento sulla sterilità del Lecco in zona d’attacco, solo un gol nelle ultime 4 partite giocate: “In certe gare abbiamo avuto maggiori. Di certo non siamo una squadra che vince 3-0, ma le opportunità le creiamo e ci arrivano. Serve, perciò, maggior cinismo sottoporta perché proposta ed identità ci sono state da subito già dalla gara contro l’Ascoli. Tutto ciò che creiamo è comunque un dato positivo”.