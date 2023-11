Calcio Lecco. Bonazzoli: “Faremo la nostra partita senza paura”

Il Lecco è atteso dalla sfida contro la Reggiana di Nesta per continuare la striscia positiva di risultati

Bonazzoli: “Il nostro compito è quello di metterli in difficoltà”

LECCO – “Cercheremo di dare continuità andando avanti con le nostre certezze, con ciò che abbiamo dimostrato nelle ultime tre partite”. Queste le prime parole dell’allenatore del Lecco, Emiliano Bonazzoli, alla viglia del match di campionato contro la Reggiana che si giocherà ancora in trasferta allo Mapei Stadium di Reggio Emilia, calcio d’inizio ore 16.15.

I blucelesti, dopo la grandiosa impresa di Palermo e la vittoria di Pisa, vogliono mantenere alte le aspettative proseguendo nella striscia di risultati positivi infatti, secondo il mister: “Con la nostra forza e le nostre certezze ce l’andremo a giocare anche a Reggio Emilia, senza alcuna paura”.

Sulla condizione fisica della squadra avversaria commenta Bonazzoli: “Nonostante sia reduce dal match di Coppa Italia contro il Genoa, penso abbia comunque una rosa molto ampia e starà a noi metterli in difficoltà dall’inizio alzando l’intensità di gioco. I granata sono una squadra forte con una rosa molto competitiva, dipende tutto da noi.”

Il mister bluceleste è fiducioso per il rientro di Guglielmotti e Marrone: “L’unico che starà fuori sicuramente è Di Stefano che ha ancora una ferita sul collo del piede. Riguardo al modulo continueremo con la stessa linea che abbiamo usato in queste ultime partite, non vedo il perchè cambiare visto che abbiamo avuto dei riscontri positivi sinora. Durante la partita vedremo se effettuare delle variazioni in corso d’opera”.

Per quanto riguarda i giocatori che scenderanno in campo l’incognita è il posizionamento di Giovanni Crociata, autore del primo gol contro i rosanero: “Devo ancora riflettere su dove posizionarlo, se riportarlo dentro o lasciarlo in quella posizione vicino alle punte dato il rientro di Guglielmotti”.

Al seguito della squadra saranno circa 700 i tifosi lecchesi presenti a Reggio Emilia: “Bisogna fare i complimenti ai ragazzi. Sicuramente le prestazioni positive provocano maggiore coinvolgimento e voglia di dare una mano anche da fuori. Ben venga, quindi, il tifo al seguito e sta a noi far sì che aumenti sempre più”.

Bonazzoli ha anche parlato della competitività della rosa e di come nelle prime partite in Serie B non sembrava essere all’altezza della categoria per i tanti risultati negativi ottenuti: “Mentre le ultime due partite hanno dimostrato che la differenza di categoria, come è stato detto non da me, non si è fatta vedere né sentire. L’apporto di tutti è fondamentale e i ragazzi devono continuare a dare il massimo, anche se sentono voci negative, come han fatto finora”.

L’obiettivo per domani è chiaro dalle parole dell’allenatore: “Noi cercheremo di fare la nostra partita, il morale è alto e in settimana la squadra si è allenata bene senza cali di tensione e senza alcun appagamento rispetto ai risultati positivi conseguiti. Andremo a giocarcela con la nostra forza e le nostre certezze”.