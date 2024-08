Calcio Lecco. Buso vola a Catanzaro, Minadeo cerca una punta

Buso lascia Lecco dopo tre stagioni e 19 reti

Ai blucelesti serve un attaccante a causa dello stop di Zuberek per 20 giorni

LECCO – Prosegue il mercato in uscita del Lecco, dopo la risoluzione contrattuale con Bianconi, la società bluceleste ha ceduto, a titolo temporaneo con diritto di opzione e obbligo di acquisizione definitiva al verificarsi di determinate condizioni, alla società US Catanzaro 1929 il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Nicolò Buso.

L’ex numero 99 è stato uno degli artefici del ritorno del Lecco in Serie B, a cinquant’anni dall’ultima volta, e protagonista di una difficile stagione in cadetteria durante l’annata passata. Buso è un classe 2000 e durante le tre stagioni trascorse a Lecco ha collezionato 99 presenze e 19 gol.

L’attaccante in partenza ha tenuto a salutare e ringraziare i tifosi tramite i propri canali social: “Non è semplice dire addio a un luogo che per me è diventato casa negli ultimi tre anni. Qui sono cresciuto non solo come calciatore ma come uomo. Voglio esprimere la mia gratitudine a tutte le persone che hanno fatto parte di questo viaggio: chi mi ha sostenuto ogni giorno i tifosi, i miei compagni, amici, fratelli”.

La società grazie all’incasso ricavato dalla cessione di Buso dovrà trovare al più presto una punta altrettanto valida che sostituisca anche il neo arrivato Jan Zuberek, infortunatesi alla caviglia nel match contro la Clodiense, che costringerà il polacco ad uno stop di 20 giorni e a saltare la convocazione in nazionale. Dove, invece, ci andrà un altro bluceleste Alejandro Mendoza che si unirà all’U20 ecuadoregna.

Per il sostituto in attacco circolano vari nomi tra cui quelli di Eetu Vertainen e Flavio Russo. Il primo è un classe 1999 finladese di proprietà della Triestina mentre, il secondo è un classe 2004 del Sassuolo. Le due trattative sono avviate da diversi giorni, quella con la Triestina è in fase avanzata come ha confermato Francesco Aliberti nei giorni scorsi.

Questi ultimi gironi di mercato saranno decisivi per le ambizioni della società bluceleste guidata dall’imprenditore Aniello Aliberti. Mister Baldini si è detto fiducioso ed ambizioso sulle prospettive del Lecco in Serie C, ora tocca a Minadeo accontentarlo regalandogli degli innesti di qualità.