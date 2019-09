Calcio Lecco. Code e malumori alla biglietteria, qualcuno torna a casa

Code e malumori alla biglietteria

Tanti i tifosi in fila alla biglietteria del Rigamonti Ceppi. Qualcuno ha desistito ed è tornato a casa

LECCO – Per i tifosi Blucelesti la prima casalinga del Lecco, tornato a giocare in Serie C, inizia alle biglietterie. Lunghe code che hanno creato malumori, qualcuno è persino tornato a casa.

Il fischio di inizio alle 17.30. Sul campo contro la piemontese Pro Vercelli, gli uomini di Marco Gaburro cercano il riscatto: la sconfitta alla prima di campionato finita 3 a 1 per l’Arezzo pesa come un macigno.