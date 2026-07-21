Calcio Lecco. Colpo in difesa: arriva Giulio Manetti

Il terzino destro arriva in prestito e indosserà la maglia numero 97

In uscita: risoluzione contrattuale con Giuseppe Mazzola

LECCO – Continua a rafforzarsi la rosa del Lecco, nel calciomercato estivo, con l’arrivo dal Cesena FC del difensore Giulio Manetti. Il classe 2005 arriva in prestito temporaneo fino al 30 giugno 2027.

Manetti è nato a Forlì e cresciuto nel settore giovanile del Cesena giocando fino a disputare il campionato Primavera 1. Nella stagione 2024/25 ha ricevuto le prime convocazioni con la Prima Squadra.

Mentre, nella stagione 25/26 esordisce tra i professionisti nel 2025/26 con il Forlì. In Serie C, con la formazione romagnola, ha collezionato 35 presenze e 2 gol.

Sul fronte delle uscite: Giuseppe Mazzola, l’anno scorso in prestito alla Vogherese, ha risolto il contratto con la Calcio Lecco 1912.