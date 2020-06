Calcio Lecco. Confermato mister D’Agostino, il nuovo ds è Domenico Fracchiolla

Mister D’Agostino: “Abbiamo tutto il tempo per costruire una rosa forte”

Il ds Fracchiolla: “Il primo nostro obiettivo sarà quello di essere temuti su tutti i campi in cui andremo”

LECCO – La Calcio Lecco, conquistata la salvezza, pensa al prossimo campionato di serie C. Nella conferenza stampa di oggi pomeriggio, giovedì, la società bluceleste del presidente Cristian Paolo Di Nunno ha presentato il nuovo direttore sportivo Domenico Fracchiolla e ha annunciato la conferma dell’allenatore Gaetano D’Agostino.

Il direttore generale Angelo Maiolo

“Volevo ringraziare l’ex direttore sportivo Francesco Filucchi per la professionalità e l’impegno profusi. La società ha deciso questo cambio e ha puntato su Fracchiolla, personalmente ne sono felice perché, vista l’esperienza, sono sicuro che lavorerà molto bene – ha detto il dg Maiolo prima di ringraziare tifosi -. I tifosi ci hanno premesso di raggiungere il traguardo della serie C dopo un inizio non proprio brillante e un grazie va anche a loro. Poi, se siamo in serie C, sicuramente il merito è di tutti i nostri giocatori. Un grazie poi a mister D’Agostino che ha lavorato bene dopo aver trovato uno spogliatoio spaccato in mille pezzi. L’idea è quella di impostare una stagione nuova nel rispetto dei vari ruoli”. Un nuovo progetto che parte proprio dal direttore generale che voleva prendersi una pausa dal calcio ma la proprietà ha vincolato la propria presenza a quella di Maiolo: “Di fronte a questo attestato di stima non potevo lasciare, non potevo tradire questa fiducia”.

L’allenatore Gaetano D’Agostino

“Il mio interesse era rimanere a Lecco con la famiglia Di Nunno. Lecco ha un potenziale enorme, c’è tanta voglia di far bene e fare un campionato da protagonista. Puntiamo a fare una squadra attrezzata per non soffrire: a me piace prendermi le mie responsabilità e mettermi in gioco, ho detto alla società che mi piacerebbe alzare la posta e partire forte proprio perché Lecco ha un potenziale enorme con una tifoseria calda che ha voglia di vincere supportata da una famiglia ambiziosa. Ho voglia di far bene e mangiarmi il campo, ovviamente c’è bisogno di giocatori forti per la categoria che facciamo. Forti prima di tutto a livello di mentalità poi sarà compito mio farli giocare bene. Abbiamo tutto il tempo per costruire una squadra forte, non dobbiamo avere fretta”.

“Ci sono tutte le componenti per stare bene a Lecco e tutti i giocatori stanno bene a Lecco – ha continuato il mister -. Per alzare l’asticella però c’è bisogno di fare una rosa competitiva puntando anche sui giovani. Cercheremo di prendere Under importanti, in primis guarderemo in casa nostra, e sarà fondamentale il mix con Over importanti. Dobbiamo creare una base solida perché ci sarà sempre qualche scossone”.

Il direttore sportivo Domenico Fracchiolla

“In merito al mercato, ovviamente, ci saranno tanti problemi di natura burocratica, sarà un mercato diverso ma la prima è il progetto: con la proprietà ci siamo posti obiettivi sia sul breve che sul lungo periodo. Vogliamo lavorare molto sul territorio, stiamo allargando il settore giovanile e la proprietà Di Nunno in questo primo anno di serie C ha fatto cose egregie e non mi riferisco solo alla salvezza. Il nostro obiettivo, a prescindere dai calciatori, è programmare. Al momento non sappiamo ancora quale sarà il regolamento, ma credo che sia un dovere puntare sui giovani. L’obiettivo sarà trovare il giusto mix tra Under ed Over. Lecco è una piazza calda e i giocatori devono avere determinate caratteristiche, serve gente pronta a partire dall’aspetto mentale. Al di là di obiettivi specifici a cui puntare, il primo vero nostro obiettivo sarà quello di essere temuti su qualsiasi campo andremo”.