Calcio Lecco. Countdown per la stagione 26/27: ritiro in Trentino e primo test con l’Inter U23

La stagione bluceleste parte il 16 luglio con il raduno al Rigamonti-Ceppi
Il 5 agosto amichevole con l’Inter, poi la Coppa Italia
LECCO – Sta per accendersi il motore della nuova stagione della Calcio Lecco 1912, in attesa della conferenza stampa del presidente Aniello Aliberti che farà il punto sugli obiettivi stagionali, il calciomercato e gli eventuali nuovi ingressi in società, è stata fissata la data del ritiro e della prima amichevole.
Il raduno della compagine bluceleste è previsto per giovedì, 16 luglio, quando i giocatori e lo staff guidato da Federico Valente si riuniranno al Rigamonti-Ceppi per il primo allenamento dell’annata 26/27. Poi ci sarà la partenza per il ritiro al Centro Sportivo Pergine a Pergine Valsugana, in provincia di Trento, dove la squadra rimarrà fino al 29 luglio.
La prima amichevole, invece, è fissata per mercoledì 5 agosto alle 18 contro l’Inter U23 allo stadio Rigamonti-Ceppi. La prima partita ufficiale della Calcio Lecco sarà il 16 agosto quando si giocherà il primo turno preliminare della Coppa Italia di Serie C. Mentre, il campionato inizia domenica, 23 agosto.
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