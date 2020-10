Calcio Lecco da urlo: affossato il Como nel derby con un tris

Capogna (doppietta) e Mangni decidono il derby

Partita perfetta, ora si sogna in grande

COMO – Vincere il derby per 3-0 al “Sinigaglia” era sicuramente il sogno di tutti i tifosi di fede bluceleste. Un risultato così però probabilmente in pochi l’avrebbero pronosticato.

Il campo ha detto che oggi a dominare nel derby del Lario è stata la Calcio Lecco, con uno 0-3 finale che ha letteralmente spazzato via i cugini comaschi.

Uno-due micidiale

Nel primo tempo la partita è maschia, le squadre come era lecito aspettarsi preferiscono non sbottonarsi e a prevalere è la tattica. Il Lecco ha però il grosso merito di sbloccare il risultato, quando al 23′ Capogna serve un pallone a centro area che viene sporcato dalla retroguardia comasca ma resta comunque giocabile per Mangni che di testa sigla l’1-0.

Il gol subito manda in confusione il Como mentre il Lecco capisce che il momento è buono per affondare il coltello nella ferita. Al 29′ Capoferri fa partire un traversone sul quale Nesta agisce perfettamente di sponda per Capogna, che in mezza rovesciata realizza il raddoppio.

Il doppio colpo affossa il Como che non riesce a reagire sul piano del gioco. La partita si fa ruvida e il direttore di gara è costretto a intervenire più volte. Questo favorisce i ragazzi di D’Agostino, che arrivano al 45′ senza rischiare praticamente nulla e con il doppio vantaggio ben al sicuro.

Tris e partita in ghiaccio

In avvio di ripresa Purro e Giudici prendono subito il posto di Cauz e Iocolano. Il Como prova a rendersi pericoloso con Crescenzi ma è invece il Lecco a sferrare il colpo del ko. Al 51′ Giudici scappa via sulla sinistra per poi servire Capogna, il quale incorna a rete per il 3-0: è il gol che manda definitivamente al tappeto i biancoblu con ancora quasi un tempo da giocare.

Il Como ha comunque un’occasione per riaprire il match, Gabrielloni però la spreca colpendo la traversa da ottima posizione. Ad un quarto d’ora dal 90′ lo stesso Gabrielloni chiama in causa Bertinato con un intervento importante.

Nel finale all’undici di Banchini mancano sia la forza che la lucidità per impensierire la retroguardia bluceleste. Il punteggio dunque non varia più: la Calcio Lecco può così festeggiare con pieno merito la vittoria di un derby preparato alla grande e interpretato ancora meglio.

Tabellino

COMO-LECCO 0-3: Mangni 23′, Capogna 29′ e 51′.

COMO: Facchin, Toninelli, Crescenzi, Bovolon (Ferrari dal 58′), Iovine, Arrigoni (H’Maidat dal 58′), Bellemo, Dkidak (Magrini dal 75′), Terrani (Cicconi dal 46′), Gatto, Gabrielloni. A disp.: Zanotti, Celeghin, Soldi, Walker, Agyakwa. All. Banchini.

LECCO: Bertinato, Celjak, Marzorati, Cauz (Purro dal 46′), Capoferri, Marotta, Bolzoni, Nesta (Kaprof dall’86’), Iocolano (Giudici dal 46′), Mangni (D’Anna dal 71′), Capogna (Mastroianni dal 58′). A disp.: Pissardo, Lora, Mastroianni, Merli Sala, Haidara, Moleri, Raggio. All. D’Agostino.