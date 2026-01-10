Calcio Lecco. Damiano Basili è primo colpo del mercato bluceleste

Il centrocampista arriva in prestito dalla Reggiana

Indosserà la maglia numero 27

LECCO – Dopo le due uscite di Frigerio e Tordini, il Lecco ha piazzato il primo colpo nel mercato invernale di gennaio accogliendo tra le proprie fila Damiano Basili. Il giocatore arriva in prestito dalla Reggiana fino al 30 giugno 2026.

Basili è un classe 2004 nato a Roma e cresciuto nei settori giovanili di Chievo Verona e Parma con cui ha militato nei campionati di Primavera 2. Il salto nei professionisti l’ha fatto tra le fila della Pro Sesto per poi passare alla Pergolettese nell’estate del 2024 collezionando 35 presenze e 5 gol.

In questa prima parte di stagione alla Reggiana, in Serie B, il nuovo numero 27 dei blucelesti ha trovato poco spazio alla corte di Davide Dionigi con sole due presenze all’attivo. L’arrivo a Lecco potrebbe rappresentare un rilancio per il centrocampista centrale che Valente potrebbe sfruttare in varie zone della mediana.