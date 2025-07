Calcio Lecco. Di Bitonto e Mihali firmano il primo contratto da professionisti

Per Di Bitonto un contratto annuale, per Mihali un biennale

Kapriol è il nuovo sponsor per la stagione 2025/26

LECCO – La Calcio Lecco targata Valente ha deciso di puntare sui giovani per il futuro e l’ennesima conferma arriva con la doppia firma di due giovani della Primavera di un contratto da calciatore professionista. I due ragazzi su cui i blucelesti hanno deciso di investire, oltre Jason Anastasini, sono Christian Di Bitonto e Lorenzo Mihali.

Il primo aveva fatto il suo esordio con la Prima Squadra nell’ultima gara di campionato contro l’Atalanta 23 ed è stato uno dei pilastri della difesa di Mazzoleni. Il classe 2006 è arrivato a Lecco nel luglio 2022 e dopo una stagione nell’Under 17 è passato in Primavera dove nella scorsa annata ha raccolto 17 presenze segnando due reti, una delle quali decisiva nella semifinale contro la Pro Patria.

Il secondo, invece, è un centrocampista o esterno sempre del 2006 di origini bergamasche essendo nato a Ponte San Pietro. Come Di Bitonto, Mihali arriva dalle giovanili della Giana Erminio nell’estate nel 2022, e dopo un anno in Under 17 è stato promosso in Primavera. Nell’ultima stagione ha collezionato 28 presenze e siglato 5 reti.

Un altro ingresso nella famiglia bluceleste è a livello di sponsorizzazioni, infatti la società ha annunciato che Kapriol ha sottoscritto un accordo commerciale con la Calcio Lecco 1912 per la stagione sportiva in corso. Di conseguenza, l’azienda civatese sarà presente allo stadio con il proprio marchio.

Soddisfazione per l’accordo raggiunto nelle parole del presidente Aniello Aliberti: “È un grande piacere sviluppare una partnership con un marchio prestigioso e in costante espansione come Kapriol. L’obiettivo è quello creare un percorso proficuo che abbia come obiettivo la crescita e lo sviluppo di nuovi progetti condivisi, per il bene dello sport e del territorio”.

Entusiasmo per la firma anche nelle dichiarazioni del Ceo di Kapriol, Franco Morganti: “Siamo contenti di affiancare una squadra storica come la Calcio Lecco 1912, crediamo nello sport come motore di crescita sociale e culturale. La collaborazione nasce dal desiderio condiviso di sostenere lo sport, il territorio e i valori che il calcio trasmette, passione e impegno, spirito di squadra ed appartenenza. Valori che rispecchiano l’identità e la visione della nostra azienda dal 1927”.