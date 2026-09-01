Calcio Lecco. Doppio affare con la Virtus Entella: arriva Casarotto, saluta Kritta

L’attaccante Matteo Casarotto arriva in prestito fino al 30 giugno 2027

Kritta lascia Lecco dopo due stagioni vissute da protagonista

LECCO – Ultimi colpi di calciomercato per la Calcio Lecco che effettua una doppia operazione con la Virtus Entella. Arriva in bluceleste l’attaccante Matteo Casarotto, prelevato a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2027 con opzione per il riscatto.

Percorso inverso, con la formula del prestito con opzione per l’acquisizione definitiva che può diventare obbligo a determinate condizioni, per Marwane Kritta che si trasferisce in Liguria.

Casarotto, classe 1998 originario di Arzignano, è cresciuto nel settore giovanile del Montecchio Maggiore, debuttando a sedici anni in Prima Squadra in Eccellenza. Nel 2022 ha conquistato la promozione in Serie D segnando 42 reti, guadagnandosi la chiamata della Virtus Verona in Serie C per il salto tra i professionisti.

In due stagioni ha totalizzato 13 gol e 8 assist in 53 presenze. Successivamente, nel campionato 2024/25, è passato alla Virtus Entella vincendo il girone B di Serie C e la Supercoppa di categoria con 4 gol e 2 assist in 38 partite, mentre nell’ultima annata ha vestito la maglia della Casertana collezionando 38 presenze tra campionato e playoff condite da 5 reti e 4 assist. Il nuovo innesto offensivo indosserà la maglia numero 9.

Si chiude invece momentaneamente l’esperienza in bluceleste di Marwane Kritta. Arrivato a Lecco nell’estate del 2024, l’esterno sinistro ha totalizzato 75 presenze complessive impreziosite da 5 gol e 13 assist.