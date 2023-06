Calcio Lecco e Foggia: battaglia per la storia nella finale Playoff di Serie C

Blucelesti verso il sogno della “Serie B” dopo 50 anni

L’andata si gioca martedì 13 alle 21.30 a Foggia, il ritorno domenica 18 alle 17.30 al Rigamonti Ceppi

LECCO – Calcio Lecco in finale Playoff di Serie C contro i rossoneri del Foggia. Dopo una sfida al cardiopalmo contro il quotato Cesena (vittorioso in quel di Lecco per 2 a 1), i bluecelesti ieri sera hanno sfoderato una prestazione maiuscola conclusa dopo i tempi supplementari sul risultato di 1 a 0.

Dagli 11 metri i ragazzi di mister Foschi hanno dimostrato maggior freddezza e precisione, mentre per il Cesena è stato fatale l’errore di Mustacchio.

Calcio Lecco che stacca quindi un biglietto per la finale contro il Foggia di mister Delio Rossi, a sua volta vittorioso dal dischietto contro il Pescara di mister Zdeněk Zeman.

Anche la finale si giocherà con la formula andata e ritorno, con la prima gara che vedrà i blucelesti in trasferta allo Stadio Zaccaria di Foggia, in casa dei rossoneri, con fischio d’inizio alle 21.30 di martedì 13 giugno.

La gara di ritorno si giocherà allo Stadio Rigamonti-Ceppi, domenica 18 giugno, con inzio alle 17.30.

In città cresce la tensione per la doppia sfida anche perchè il sogno di tornare in Serie B dopo ben 50 anni non è più così lontano dall’avverarsi. Per la squadra del presidente Paolo Di Nunno sarebbe un traguardo storico.

Bisogna infatti risalire alla stagione 1972-1973 per ritrovare il Lecco nella serie Cadetta, stagione in cui i blucelesti finirono all’ultimo posto, retrocedendo con Francesco Meregalli in panchina subentrato all’esonerato Angelo Longoni.