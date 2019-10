Calcio Lecco, esonerato mister Marco Gaburro

Comunicato ufficiale della società bluceleste

Esonerato mister Gaburro, la squadra affidata a Boffetti

LECCO – “Calcio Lecco 1912 comunica l’esonero del Signor Marco Gaburro dall’incarico di allenatore della Prima Squadra. A Gaburro vanno i più sentiti ringraziamenti per il lavoro e la professionalità che hanno portato alla storica vittoria del campionato di Serie D nella stagione 2018/19″.

Poche righe per comunicare la rottura del rapporto tra i blucelesti e il mister che ha regalato la promozione in serie C. La conduzione tecnica della Prima Squadra è affidata momentaneamente a mister Gianbattista Boffetti.

Insieme all’esonero di Gaburro, la società ha comunicato anche di aver sollevato dai rispettivi incarichi di Direttore Sportivo e Team Manager, Mario Tesini e Mauro Brambilla.

“A Gaburro, Tesini e Brambilla vanno i ringraziamenti per il tempo passato insieme e i migliori auguri per il loro futuro professionale”.