Calcio Lecco, Gaetano D’Agostino è il nuovo allenatore

Dopo l’esonero di Gaburro arriva Gaetano D’Agostino

Il nuovo mister in tre parole: “Determinato, ambizioso e talentuoso”

LECCO – “Calcio Lecco 1912 è felice di annunciare che Gaetano D’Agostino è il nuovo allenatore della Prima Squadra. Determinato, ambizioso e talentuoso, questi gli aggettivi per descrivere in breve chi è D’Agostino, nato il 3 giugno 1982 a Palermo”.

La panchina dei blucelesti ritrova una guida dopo la decisione da parte della società del presidente Di Nunno di esonerare Marco Gaburro, il mister della promozione.

Nelle ore scorse ha fatto il suo ingresso nella società di via Don Pozzi Gaetano D’Agostino, una vita spesa per il calcio, fin da bambino, dove ha iniziato nel settore giovanile rosanero della squadra della sua città fino al trasferimento alla Roma. Nella capitale completa il suo percorso di crescita nella Primavera e vince lo Scudetto con la Prima Squadra nel 2000/01. In giro per l’Italia ha lasciato ovunque ottimi ricordi: Bari, Messina, Udinese, Fiorentina, Siena, Pescara, Fidelis Andria, Benevento e infine Lupa Roma, dove chiude la carriera da giocatore.

I suoi calci di punizione sono diventati famosi anche in Europa. Una dimostrazione del suo talento cristallino che gli ha permesso di vestire anche la maglia della Nazionale italiana.

La sua carriera da allenatore inizia tra le file dell’Anzio in Serie D nella stagione 2016/17. L’anno successivo siede sulla panchina della Virtus Villafranca e, successivamente, su quella dell’Alessandria.

“Ora mister D’Agostino è pronto per iniziare l’avventura bluceleste all’ombra del Resegone. In bocca al lupo mister e benvenuto a Lecco”.