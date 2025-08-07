Calcio Lecco. I blucelesti battono 2-0 il Sondrio

In gol Sipos al 45′ e Galeandro al 55′

Battistini: “Ho scelto di rimanere qui per quello che mi lega a questa città”

LA VALLETTA BRIANZA – Il Lecco torna alla vittoria in amichevole, dopo la sconfitta con il Padova, e vince 2-0 contro la Nuova Sondrio di Marco Amelia. La partita si è svolta davanti a 400 tifosi allo stadio Idealità di La Valletta Brianza a causa dei lavori in corso di svolgimento al manto erboso del Rigamonti-Ceppi.

Valente schiera due formazioni diverse per ognuna delle due frazioni di gioco. Nel primo tempo: Dalmasso tra i pali; Battistini, Di Bitonto, Ferrini in difesa. A centrocampo Mihali, Zanellato, Metlika, Pellegrino; Frigerio dietro le due punte Furrer e Sipos. Mentre, nella ripresa cambiano gli interpreti ma non il modulo, il 3-4-1-2, con Tschöll che entra al 65′ in porta; Tanco, Marrone, Romani sulla linea difensiva; a centrocampo Grassini, Mallamo, Bonaiti, Anastasini; davanti Papotti con Galeandro e Alaoui.

Il Lecco parte forte con il bel tiro, al 3’, di Pellegrino che sfiora la traversa dopo una bella combinazione con Furrer sulla trequarti. Sul fronte opposto la Nuova Sondrio risponde con la punizione di Marras dal limite che esce appena sopra la traversa.

La linea mediana del centrocampo composta da Metlika e Zanellato offre degli spunti interessanti per gli inserimenti di Sipos e Frigerio in area. Anche Furrer si va notare al 15’ con una bella giocata ma la palla va alta. Il Sondrio risponde con un contropiede veloce ma Battistini chiude alla grande su Marotta.

Al 26’ punizione dalla destra di Marras per Kremenovic che colpisce di testa sul primo palo, la palla esce d’un soffio. Al 28′ da corner la palla arriva sui piedi di Battistini che la rimette dentro per Sipos che si mangia un gol davanti alla porta. Nel finale di tempo ci prova Frigerio da fuori ma la palla esce di poco.

Il gol, però, è nell’aria: al 45′ sul tiro di Metlika i blucelesti raccolgono un altro corner, al centro dell’area Zanellato la allunga in mezzo per la testa di Sipos che l’appoggia in rete da due passi.

Nella ripresa Valente cambia gli interpreti, Mallamo neo entrato si fa vedere al 10’ con una punizione messa in out dal portiere. Al 55’ il Lecco raddoppia: lancio di Mallamo per Galeandro che scambia con Anastasini e va al tiro ad incrociare scavalcando il portiere avversario.

Il Lecco sfiora il tris al 36’: punizione respinta dalla barriera, bel tiro da fuori di Mallamo destinato all’angolino ma il portiere del Sondrio fa una grande parata. La squadra di Valente chiude in controllo la ripresa e porta a casa il risultato. Sarà l’ultima amichevole per i blucelesti che torneranno a calcare il campo per il primo turno di Coppa Italia, domenica 17 agosto, contro l’Ospitaletto.

Il capitano e fresco papà, Matteo Battistini, ha commentato la gara: “Ogni anno affrontiamo il Sondrio ed è sempre una partita tosta, noi comunque ci siamo preparati bene lavorando soprattutto ieri alla ripresa. Dobbiamo andare oltre alla fatica, come ci chiede il mister. Abbiamo fatto diverse cose buone ma dobbiamo continuare a lavorare e migliorare”.

In questo momento non c’è ancora un’assetto tattico definito con molti giovani della Primavera stanno scendendo in campo a dare una mano: “Il mister gira, più ruoli sai fare meglio è. Noi più esperti dobbiamo aiutare i più giovani quando sono posizionati male, è un percorso di crescita che dobbiamo fare insieme”.

“Inoltre, in queste amichevoli abbiamo cambiato tantissimo e non abbiamo fatto amichevoli sempre con la stessa formazione. Non penso che esista una squadra titolare o quella di riserva. Siamo 23 giocatori e dobbiamo essere tutti pronti a partire dal primo minuto”.

Battistini chiude commentando la scelta di rimanere a Lecco: “Nel calciomercato escono tante voci, ammetto che ci sono state delle richieste però ha prevalso il cuore e quello che provo io per Lecco. Sono qui, sono il Capitano, ho vissuto emozioni forti e anche brutte a gennaio della Serie B. Sono qui per continuare questo percorso perchè penso si possa fare ancora qualcosa di importante insieme. Questa estate mi è nata la bimba ed è la cosa più bella che possa succedere”.