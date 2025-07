Calcio Lecco. I blucelesti battono 3-2 il Lugano U21

Seconda amichevole e seconda vittoria per i blucelesti

In gol: Galeandro al 4′, pareggia Frizzi al 5′, Frigerio firma una doppietta al 7′ e al 21′, nella ripresa accorcia le distanze Peverelli al 65′

LECCO – Buona anche la seconda per la Calcio Lecco che nell’amichevole giocata contro il Lugano U21 ottiene il secondo successo nel giro di una settimana dopo la vittoria contro il St. George nel ritiro in Alto Adige. All’incirca 900 tifosi lecchesi hanno assistito al match del Rigamonti-Ceppi e terminato col punteggio di 3-2 per i padroni di casa.

Valente schiera due formazioni diverse per ognuna delle due frazioni di gioco. Nel primo tempo: Furlan tra i pali; Mihali, Di Bitonto, Ferrini in difesa. A centrocampo Grassini, Mallamo, Metlika e Anastasini. Frigerio dietro le due punte Galeandro e Sipos. Mentre, nella ripresa cambiano gli interpreti ma non il modulo, il 3-4-1-2, con Dalmasso in porta; Tanco, Marrone, Romani sulla linea difensiva; Pellegrino, Bonaiti, Zanellato, Lovisa a centrocampo e Alaoui dietro Furrer; Riva.

Prima del fischio d’inizio lo speaker dello stadio ha richiamato i presenti ad un applauso di incoraggiamento per Lorenzo Bonicelli, atleta della Ghislanzoni Gal, che da venerdì si trova in terapia intensiva ad Essen, in Germania, per una caduta avvenuta durante un esercizio agli anelli: “Forza Lorenzo, tutta la famiglia bluceleste è con te!”.

La gara si apre con il Lecco subito aggressivo che trova solo dopo tre minuti il gol del vantaggio con Galeandro che apre le marcature con un tap-in vincente dopo tentativo di conclusione di Sipos. Passa poco più di un minuto che il Lugano pareggia il conto con la rete di Frizzi. Al 7’ arriva il nuovo vantaggio bluceleste con la rete di testa di Frigerio su cross di Anastasini. Lo stesso classe 2006 propizia il tris, recuperando palla e trovando ancora Frigerio al centro dell’area al 21’.

Nella ripresa mister Valente propone un undici totalmente rinnovato rispetto al primo tempo. In campo si vedono occasioni da una parte e dall’altra. Al 65′ il Lugano con Peverelli accorcia le distanze sul 3-2, poi Lovisa coglie una traversa con un sinistro potente e anche Furrer in uno-contro-uno va vicino al quarto gol per il Lecco.

Il prossimo appuntamento per la prima squadra bluceleste sarà in amichevole contro il Padova sabato 2 agosto, alle ore 18, ad Abano Terme.