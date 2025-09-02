Calcio Lecco. I blucelesti chiudono il mercato con l’arrivo di Voltan

Voltan ha firmato un contratto annuale fino al 30 giugno 2026

Di Gesù si trasferisce in prestito alla Pergolettese, Di Bitonto va al Sant’Angelo in Serie D

LECCO – Alle 20 di questa sera si è concluso il calciomercato estivo dei blucelesti aperto con l’arrivo a metà giugno di Guillaume Furrer e concluso con l’acquisto di Davide Voltan, trequartista proveniente dal Cittadella che a Lecco indosserà la maglia numero 8.

Il classe 1995, cresciuto nelle giovanili del Padova, esordisce appena diciottenne in Serie B in Padova-Spezia nel maggio 2013. Nell’estate del 2014 si trasferisce al Crotone, per poi andare al Bassano nel 2015/16. Nell’estate successiva il suo tesserino viene acquisito dal Genoa, che lo gira all’Ancona e alla FeralpiSalò. Nel gennaio 2019 si lega alla Vis Pesaro, poi nel settembre 2020 torna in Serie B con la Reggiana.

A gennaio 2021, approda al Südtirol in Serie C dove in un anno e mezzo realizza 13 gol in 52 presenze centrando la sua prima promozione in Serie B. La seconda, invece, arriva con la FeralpiSalò nel 2023. Voltan ha trascorso in B anche la scorsa stagione con il Cittadella dove ha collezionato solamente 126′ minuti in stagione a causa dello strascico di un grave infortunio al ginocchio, a Lecco potrebbe avere la possibilità di tornare a giocare di più e rilanciarsi.

La società bluceleste ha effettuato anche due operazioni in uscita: Enrico Di Gesù è andato in prestito alla Pergolettese, mentre Christian Di Bitonto si trasferisce in prestito al Sant’Angelo in Serie D. Davide Grassini e Mattia Tordini per il momento restano nella rosa di mister Federico Valente.

In totale sono quindici i nuovi arrivi in casa bluceleste: