Calcio Lecco. I blucelesti stravincono l’amichevole con il Porfido Albiano per 7-0

Pioggia di gol per il Lecco di Valente: prossima gara contro l’Hellas Verona il 2 agosto

Marcatori: 3’ Fasan, 7 e 29’ Tondi; 54’ Litti, 71’ Parker, 80’ Galeandro, 83’ Nova

PERGINE VALSUGANA – Il Lecco si aggiudica anche la seconda amichevole contro il Porfido Albiano battendolo con il largo risultato di 7 a 0. Mister Federico Valente, come nella precedente partita, ha schierato due formazioni diverse nel primo e nel secondo tempo.

I blucelesti in partenza hanno giocato col 3-5-1-1 con Vettorel in porta, davanti a lui Polonioni, Kritta e Meleddu; a centrocampo Manetti, Arena, Metlika, Pellegrino e Furrer; davanti Fasan dietro la punta Tondi.

Nella ripresa stesso modulo con differenti interpreti: Dalmasso tra i pali; Triacca, Mihali, Sinn in difesa; sulla linea mediana Anastasini, Bonaiti, Mallamo, Nova e Litti; davanti Galeando e Parker. Ancora assenti nelle due formazioni Sipos e Zanellato.

Il Lecco è andato a segno nel primo tempo con Fasan al 3′, poi doppietta di Tondi al 7′ e al 29′. Nella ripresa in gol Litti al 54′, Parker al 71′, Galeandro all’80’ e Nova all’83’.

La compagine bluceleste proseguirà il ritiro in Trentino fino al 29 luglio, poi ci sarà l’amichevole di livello con l’Hellas Verona, il 2 agosto alle 17:30, presso il Campo Sportivo Comunale di Villafranca di Verona. Poi due amichevoli al Rigamonti-Ceppi, prima con l’Inter U23 il 5 agosto e con l’Atalanta U23 il 9 agosto.