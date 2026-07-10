Calcio Lecco. I primi colpi del mercato bluceleste: arriva Triacca e rinnovo per Meleddu

Il difensore Daniele Triacca arriva in prestito dalla Cremonese

Il giovane della Primavera Riccardo Maria Meleddu firma il primo contratto da professionista

LECCO – La Calcio Lecco 1912 ha firmato i primi colpi del calciomercato estivo. Il primo è l’acquisto a titolo temporaneo, fino al 30 giugno 2027, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Daniele Triacca dalla U.S. Cremonese.

Il difensore, nato il 13 maggio 2005 a Rho in provincia di Milano, è cresciuto calcisticamente nell’Accademia Inter, per poi trasferirsi al Renate e nel 2019 nel settore giovanile del Cagliari, dove è rimasto per due stagioni. Nell’estate 2021 si è unito alla Cremonese dove ha iniziato il percorso in grigio-rosso con l’Under 17, arrivando ad esordire nel campionato Primavera 2 nella stagione 2021/22 a 16 anni.

Nella stagione 2023/24 ha ottenuto la promozione nel campionato Primavera 1, dove è stato protagonista nell’annata 2024/25 con 27 presenze e 5 assist. Ha trascorso la stagione 2025/26, la sua prima tra i professionisti, con la maglia del Trento nel campionato di Serie C totalizzando 38 presenze con 2 gol e altrettanti assist all’attivo. A Lecco indosserà la maglia numero 27.

Il secondo colpo è un importante rinnovo per il futuro: Riccardo Maria Meleddu ha sottoscritto il suo primo contratto da professionista con scadenza al 30 giugno 2028 e farà parte della prima squadra bluceleste.

Il calciatore è entrato nel settore giovanile del Lecco nel 2021, arrivato dalla Folgore Caratese, ha iniziato il percorso in Under 15, attraversando tutte le categorie del vivaio fino alla Primavera, con la quale conquista la promozione in Primavera 2 nel 2024/25.

Nella stagione 2025/26 è diventato il capitano della squadra, segnando 10 gol in 26 presenze nell’annata che vede il Lecco Primavera concludere il campionato al 2° posto nella stagione d’esordio nella categoria.