Calcio Lecco. I prodotti ufficiali dei blucelesti in vendita in centro città

Il merchandising è disponibile nel negozio “Cappa e Tuba” in via Anghileri 1

Il presidente Aliberti: “L’iniziativa nasce dalle richieste dei tifosi: qui l’attaccamento alla maglia non è solo un modo di dire”

LECCO – Finalmente i tifosi blucelesti potranno acquistare le magliette della Calcio Lecco in città e potranno farlo nel negozio “Cappa & Tuba”, sito in via Anghileri 1 in pieno centro. All’interno della Jeanseria, punto di riferimento storico e territoriale per l’abbigliamento di Lecco, è stato quindi allestito un corner dedicato alla squadra cittadina.

L’iniziativa è frutto della collaborazione con Acerbis, sponsor tecnico, e Fútbol Emotion, rivenditore ufficiale, e nasce con lo scopo di avvicinare i tifosi ai colori blucelesti e offrire loro un altro punto vendita oltre lo store di Barzago.

Il presidente della Calcio Lecco, Aniello Aliberti, ha commentato: “Questa proposta commerciale nasce in risposta alla richiesta dei nostri tifosi. Conosco bene l’affetto che lega i colori blucelesti alla città: qui l’attaccamento alla maglia non è solo un modo di dire”.

“Da oggi avranno la possibilità di acquistare la divisa proprio in centro. Si tratta di un primo passo per crescere insieme, con l’obiettivo di ampliare la gamma di prodotti a disposizione, ascoltando le richieste che gli stessi tifosi ci porteranno, rafforzando così la sinergia che la società vuole sviluppare con chi la sostiene, insieme ai partner Acerbis e Fútbol Emotion, ai quali rivolgo un sentito ringraziamento”.